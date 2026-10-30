Por: Portal Bogotá

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En vista del aumento de viajes durante el puente festivo de Halloween, el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha emitido varias recomendaciones esenciales para quienes piensan viajar desde la capital del país. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Terminal de Transporte de Bogotá, se ha detectado la circulación de números telefónicos en buscadores de internet que, de manera fraudulenta, se hacen pasar por la Terminal de Transporte oficial, buscando engañar a los ciudadanos en la compra de tiquetes.

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Las autoridades recalcan que antes de efectuar cualquier pago, los usuarios deben verificar tanto la procedencia de la página web donde harán la compra como la legitimidad del número telefónico con el que establecen contacto. Esta advertencia es fundamental para prevenir ser víctimas de posibles estafas, especialmente en temporadas de alta demanda como los festivos, donde suelen incrementarse los intentos de fraude relacionados con el sector transporte.

Dentro de las recomendaciones principales, la Secretaría de Seguridad sugiere desconfiar de aquellos números telefónicos encontrados en motores de búsqueda que pretendan identificarse como pertenecientes a la Terminal de Transporte de Bogotá. También enfatiza la importancia de no hacer pagos a números no verificados y, siempre que sea posible, efectuar la compra únicamente a través de las pasarelas de pago oficiales de las empresas transportadoras. Como alternativa segura, recomienda ingresar a la página web oficial www.terminaldetransporte.gov.co o comprar directamente en las taquillas autorizadas de la terminal.

Si, aun con precauciones, alguien detecta un intento de fraude o es víctima de una estafa, estos casos deben ser reportados a través del CAI Virtual de la Policía Nacional o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), dependiente de la Secretaría Distrital de Seguridad, llamando al número (601) 377 95 95 opción 5, extensión 1137. Además, la denuncia de cualquier incidente delictivo o comportamiento contrario a la convivencia puede realizarse a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo clave que permite a las autoridades iniciar procesos investigativos y sancionatorios, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la ciudad y ayudar a que Bogotá avance hacia una movilidad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas recomienda la Terminal de Transporte de Bogotá para evitar estafas al comprar tiquetes?

La Terminal de Transporte de Bogotá aconseja a quienes van a viajar que verifiquen la autenticidad tanto de las páginas web como de los números telefónicos antes de efectuar cualquier pago. Además, sugiere desconfiar de números que aparecen en buscadores haciéndose pasar por la terminal, no realizar pagos a contactos no verificados y utilizar únicamente las pasarelas de pago oficiales o acudir directamente a la página oficial o a las taquillas autorizadas.

¿Cómo puede denunciar un ciudadano si ha sido víctima de fraude en la compra de tiquetes de viaje en Bogotá?

Si un ciudadano ha sido víctima de fraude al comprar tiquetes de viaje en Bogotá, puede reportar el caso mediante el CAI Virtual de la Policía Nacional o comunicarse con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad. El número para reportar estos casos es (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137. También se puede utilizar la Línea de Emergencias 123 para denunciar hechos contrarios a la convivencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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