La red de salud de Bogotá tendrá que prepararse para atender posibles emergencias durante la celebración de Halloween y el puente festivo de noviembre. Por ese motivo, la Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta amarilla hospitalaria en toda la ciudad, una medida que cobijará a las instituciones de salud.

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(Vea también: Bogotá refuerza operativos de seguridad y convivencia para Halloween 2026 con controles en zonas clave y presencia institucional)

La decisión estará vigente desde las 6:00 p. m. del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes 2 de noviembre, según informó Blu Radio en una publicación en su cuenta de X en la que compartió el anuncio de la entidad distrital.

“Con el propósito de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de la red de prestación de servicios de salud, la Secretaría Distrital de Salud declara la alerta amarilla hospitalaria, con ocasión de la jornada de Halloween”, indicó la entidad en un comunicado compartido por la emisora.

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Con esta disposición, la red hospitalaria deberá alistar sus planes de contingencia para responder ante un eventual incremento en la demanda de atención médica durante las jornadas de Halloween y el puente festivo.

#EnDesarrollo En Bogotá fue declarada la alerta amarilla hospitalaria en toda la ciudad para preparar la red de salud ante un posible aumento en la demanda de atención durante Halloween. La medida estará vigente desde las 6:00 p. m. del 30 de octubre hasta las 6:00 a. m. del 2 de noviembre. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 30, 2026

Distrito intensifica controles sanitarios por Halloween

En materia de salud pública, la Secretaría Distrital de Salud programó 209 operativos en las 20 localidades para inspeccionar alimentos, bebidas, dulces, maquillaje y lentes de contacto, con especial atención a los productos que pueden representar riesgos para los menores.

Según el balance divulgado por el Distrito, hasta el 27 de octubre se habían efectuado 140 operativos en establecimientos de alimentos y bebidas. Durante esas jornadas fueron inspeccionados más de 21.000 kilogramos de productos y se destruyeron 250 kilogramos de dulces y chocolates por alteraciones o problemas de rotulado.

La entidad también recordó la importancia de revisar los empaques y las fechas de vencimiento de los dulces, así como adquirir lentes de contacto únicamente en ópticas con consultorio. Para reportar una urgencia relacionada con alimentos, bebidas o artículos de temporada, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137.

Bogotá tendrá restricciones para motos durante cinco noches

La alerta hospitalaria hace parte de las medidas que el Distrito prepara para Halloween. La Secretaría Distrital de Gobierno anunció restricciones para motociclistas durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, y del 1 y 2 de noviembre.

Una de las disposiciones prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. La otra restringe el tránsito de estos vehículos entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores viales de Bogotá.

La limitación aplicará en la Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida de Las Américas, avenida Suba, calle 26, calle 80, carrera Séptima, avenida Centenario (calle 13), avenida Guayacanes, avenida La Esperanza, avenida Villavicencio, avenida Circunvalar, calles 53 y 63, carrera 60 y carrera 68.

Quienes incumplan las restricciones se exponen a un comparendo de 633.200 pesos. El Distrito estableció excepciones para vehículos de organismos de emergencia, autoridades, empresas de servicios públicos, servicios de mensajería y domicilios debidamente identificados, entre otros casos contemplados en el plan.

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