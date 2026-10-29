Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Santa Fe, la Alcaldía Local de La Candelaria y otras entidades distritales se unieron con TransMilenio para realizar una toma integral en la estación Bicentenario. Esta acción se desarrolló en la avenida carrera Décima, entre las calles Tercera y Sexta, y tuvo como principal objetivo fortalecer la seguridad, fomentar el autocuidado y mejorar la convivencia entre quienes utilizan el sistema de transporte masivo de Bogotá. De acuerdo con la información difundida por TransMilenio en la red social X, durante esta jornada articulada se implementaron diferentes estrategias centradas en la sensibilización, el control y la verificación dentro de este espacio público tan concurrido de la ciudad.

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Los resultados evidencian el enfoque preventivo y comunitario de la toma: se sensibilizó a 150 personas, lo que apunta a un esfuerzo sostenido por involucrar a la ciudadanía en buenas prácticas de convivencia y protección en la estación. Así mismo, se abordó de manera particular a siete jóvenes, un grupo que usualmente requiere acompañamiento específico en contextos de movilidad y espacio público, reforzando la importancia de la inclusión de diversos actores sociales en estos procesos. Además, se llevaron a cabo acciones de control y verificación de antecedentes, así como una recuperación de los espacios, lo cual responde a la necesidad de mantener condiciones favorables para todos los usuarios que transitan diariamente por la estación Bicentenario.

Según TransMilenio, este tipo de actividades forman parte de una estrategia más amplia que busca ofrecer entornos más seguros a quienes usan el sistema, lo que implica un trabajo coordinado y la intervención directa en puntos clave de Bogotá. La publicación de TransMilenio en X, fechada el 28 de octubre de 2026, destaca la insistencia en el fortalecimiento de la seguridad y la intervención comunitaria como pilares fundamentales para mejorar la experiencia en el transporte público.

‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ratifica así su compromiso con la creación de espacios seguros, involucrando tanto a las autoridades locales como a los ciudadanos, en beneficio de la convivencia y el bienestar en el interior del sistema de transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones se realizaron durante la toma integral en la estación Bicentenario de TransMilenio?

Durante la toma integral liderada por TransMilenio y las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria, se llevaron a cabo actividades de sensibilización con 150 personas, la atención específica a siete jóvenes y la implementación de controles, incluyendo la verificación de antecedentes y la recuperación de espacios en la estación Bicentenario, según información de TransMilenio.

¿Por qué es importante la articulación de entidades distritales en las jornadas de seguridad de TransMilenio?

La articulación de entidades distritales permite sumar esfuerzos y recursos, facilitando una atención más efectiva tanto en materia de seguridad como de convivencia ciudadana dentro del sistema. Según TransMilenio, esta coordinación fortalece el autocuidado y la recuperación de espacios, beneficiando directamente a los usuarios de estaciones como Bicentenario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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