Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de Yuly Yaneth Avilés Cornelia, una mujer de 37 años oriunda de la vereda La Chamba en el municipio de Guamo, Tolima, confirmó los detalles esenciales de las exequias tras el trágico asesinato ocurrido en Bogotá. De acuerdo con la información reportada, esta despedida se llevará a cabo inicialmente en la capital del país antes de que sus restos sean trasladados hasta su tierra natal. La velación de Yuly tendrá lugar en Capillas de la Fe, sede Santa Mónica, exactamente en el Salón Imperial Perpetuo Socorro, ubicado en la carrera 70B número 26-26 Sur en Bogotá, según precisaron sus allegados. El acto funerario está planeado para este viernes 30 de octubre, entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m., y a las 6:00 p. m. habrá una Ceremonia de Luz en su memoria. Posteriormente, el cuerpo será transportado hacia el municipio de Guamo durante la madrugada del sábado 31 de octubre, específicamente a las 4:00 a. m., información confirmada por los hermanos y los hijos de Yuly, encargados de hacer la invitación formal a las honras fúnebres.

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La conmoción por el asesinato se evidenció en el entorno familiar y social de Yuly Yaneth Avilés Cornelia, quien fue reconocida por su trabajo como operaria del sistema TransMilenio. La familia relató que en los días previos al crimen, Yuly había finalizado una relación sentimental y, buscando protección, se refugió en la vivienda de una persona de confianza, acompañada por sus tres hijos. El ataque ocurrió en una residencia de Bosa Porvenir, en el sur de Bogotá, donde la víctima recibió cuatro heridas con arma blanca. Aunque fue auxiliada y recibió atención médica, las lesiones resultaron fatales.

Según testimonios de los familiares citados en la información compartida, Edwin Murcia fue identificado como el último compañero sentimental de Yuly, y su nombre aparece mencionado entre los señalados en torno al caso. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos, examinar posibles antecedentes y determinar las responsabilidades legales correspondientes. Ante la incertidumbre, la familia de Yuly asegura que seguirá exigiendo justicia, mientras la comunidad del Guamo se prepara para rendirle un último homenaje. La despedida de Yuly representa no solo el final de su vida, sino también el inicio de un proceso de búsqueda de respuestas para sus tres hijos y seres queridos, afectados profundamente por lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles confirmados de las exequias de Yuly Yaneth Avilés Cornelia en Bogotá?

La familia anunció que la velación de Yuly Yaneth Avilés Cornelia se realizará en Capillas de la Fe, sede Santa Mónica, salón Imperial Perpetuo Socorro, el viernes 30 de octubre entre las 11:00 a. m. y las 8:00 p. m.; la Ceremonia de Luz será a las 6:00 p. m. Después, el cuerpo será trasladado a Guamo, Tolima, el 31 de octubre a las 4:00 a. m., según datos confirmados por sus hijos y hermanos.

¿Qué información se conoce sobre el ataque que terminó con la vida de Yuly Avilés en Bogotá?

Según información proporcionada por la familia, el ataque ocurrió en una vivienda del sector Bosa Porvenir, donde Yuly recibió cuatro heridas con arma blanca que le causaron la muerte, pese a recibir atención médica. Sus allegados indicaron que, recientemente, terminó una relación y se refugió con sus tres hijos para alejarse de su expareja. Las autoridades aún investigan los hechos y buscan esclarecer la responsabilidad de Edwin Murcia, señalado por los familiares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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