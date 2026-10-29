Por: El Espectador

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En menos de 24 horas, Bogotá se vio sacudida por dos crímenes de feminicidio ocurridos el martes 27 de octubre, según información reportada por el diario Q' hubo. Ambos hechos tuvieron como presuntos responsables a parejas sentimentales o exparejas de las víctimas, lo que ha encendido nuevamente las alarmas sobre la violencia contra las mujeres en la capital.

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El primer feminicidio registrado tuvo lugar en el barrio Villa María de Suba. Kelly Johana Caro Sánchez, una joven de 28 años, fue atacada por su pareja de 30 años durante una celebración de cumpleaños en su propio apartamento, cerca de la 1:00 de la madrugada. El hombre la agredió con arma cortopunzante tras una discusión. De acuerdo con el teniente coronel Juan Arango, de la Policía Metropolitana de Bogotá, la patrulla que atendió el caso encontró a la víctima gravemente herida y la trasladó rápidamente a un centro de salud, donde murió por la gravedad de las heridas. El agresor intentó ocultarse dentro del conjunto residencial, pero fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía.

Unas horas más tarde, en la localidad de Bosa, sector de El Anhelo, se presentó el segundo caso. Yuli Yaneth Avilés Cornelio, de 37 años, trabajadora auxiliar de la Empresa Metro de Bogotá y madre de tres hijos, fue interceptada y atacada por su expareja con un arma cortopunzante en la vía pública. Cámaras de seguridad captaron el acto violento. Aunque Yuli logró pedir auxilio y fue llevada a un centro de salud, las heridas le provocaron una hemorragia interna y varios paros cardiacos, llevándola a la muerte. El responsable escapó y, hasta el momento, la Empresa Metro de Bogotá no ha emitido pronunciamiento oficial.

Estos feminicidios suscitaron la reacción del Concejo de Bogotá. Las concejales María Clara Name y Heidy Sánchez solicitaron fortalecer la prevención y la atención institucional en las localidades con más violencia contra mujeres. Name insistió en la necesidad de activar oportunamente rutas de protección para evitar tragedias similares y salvaguardar tanto a las víctimas como a sus familias. Sánchez, por su parte, exigió recursos en la discusión presupuestal para 2027 que permitan fortalecer la Secretaría de la Mujer y enfrentar de manera decidida las violencias de género.

Las cifras oficiales revelan la gravedad del fenómeno: según reporte de la Fiscalía, entre enero y junio de 2026 se registraron 11 feminicidios en Bogotá, uno más que el mismo período del año anterior. Estos casos ocurrieron en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme. Además, Medicina Legal realizó 1.869 valoraciones de riesgo de feminicidio, de las cuales el 43,3 % fueron de riesgo extremo. Las autoridades recuerdan que en caso de riesgo, se debe llamar de inmediato a la línea 123 y hacen públicas las líneas y centros de atención para mujeres víctimas de violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos feminicidios se han registrado en Bogotá según datos recientes?

De acuerdo con cifras suministradas por la Fiscalía y citadas en el artículo, entre enero y junio de 2026 se registraron en Bogotá 11 feminicidios, lo que supone un caso más que en el mismo periodo del año anterior. Las zonas afectadas incluyen localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

¿Qué es una valoración de riesgo de feminicidio y cómo la realiza Medicina Legal?

La valoración de riesgo de feminicidio es una evaluación que determina el nivel de peligro que enfrenta una mujer de ser víctima de feminicidio, considerando distintas variables y señales de alerta. Según el informe citado, entre enero y junio de 2026, Medicina Legal realizó 1.869 de estas valoraciones, clasificando 809 en riesgo extremo, equivalentes al 43,3 % del total.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.