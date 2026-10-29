Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para vivir una serie de actividades pensadas como un homenaje y reflexión colectiva, en el marco de los diez años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. El Instituto Distrital de las Artes – Idartes convoca a la ciudadanía a “Voces y memorias que crean caminos de paz”, una agenda artística que se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre de 2026, con entrada gratuita, en distintos escenarios de la ciudad, según la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Idartes, la programación busca reconocer las experiencias y voces que han participado en procesos de paz en Colombia. Se propone explorar desde las artes las relaciones entre memoria, reparación simbólica, diálogo y construcción de futuros, reuniendo en espacios de creación, diálogo y participación tanto a artistas como a víctimas del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz y la ciudadanía. El objetivo es conectar las memorias del pasado con las preguntas vigentes en el presente mediante propuestas artísticas que permitan reconocer y compartir diferentes formas de narrar y elaborar lo vivido.

La agenda está dividida en dos franjas principales. La primera se compone de las propuestas ganadoras de la Beca de Creación Hay Futuro si Hay Paz, el legado de la Comisión de la Verdad 2026, seleccionadas por el Programa Distrital de Estímulos. Diez propuestas recorrerán escenarios de Bogotá como Teatro Experimental Fontibón, Casa Comunal Barrio Valparaíso, Teatro La Victoria, Instituto Cerros del Sur – ICES, Boulevard del Park Way y el Museo de la Ciudad Autoconstruida, entre otros.

La segunda franja comprende eventos especiales, concebidos como hitos conmemorativos. Entre estos resalta “Tejer memorias, crear presente y sembrar futuros”, resultado de los Laboratorios de Víctimas, que tendrá lugar en el Planetario de Bogotá. Además, habrá un conversatorio titulado “Leer la paz: voces de mujeres, memorias de la guerra” en la Defensoría del Pueblo, así como la puesta en escena “¿Qué ves cuando me ves?” en la Universidad Javeriana, con participación de firmantes del Acuerdo de Paz. El encuentro de cierre, “Tejer lo vivido, crear lo que viene”, busca reflexionar sobre el papel de las artes en la memoria.

Uno de los momentos centrales será la obra “Renacer: caminos de re-existencia en Ciudad Bolívar”, que se presentará en el Teatro El Ensueño y que surge de procesos de co creación artística desarrollada con víctimas del conflicto armado, enfocada en la resistencia comunitaria. Esta iniciativa pone en primer plano cómo las prácticas artísticas pueden contribuir a elaborar las memorias del conflicto y convertirlas en espacios de encuentro y comprensión mutua. De este modo, Idartes integra las artes a la conmemoración, planteando la memoria como materia viva de creación y reflexión colectiva sobre el presente y el futuro.

¿Cuáles son los escenarios y eventos clave de la programación ‘Voces y memorias que crean caminos de paz’ en Bogotá?

La agenda, organizada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, incluye escenarios como el Teatro Experimental Fontibón, la Casa Comunal Barrio Valparaíso, el Teatro La Victoria, Instituto Cerros del Sur – ICES, el Boulevard del Park Way y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Entre los eventos especiales destacan la obra “Renacer”, los conversatorios sobre memoria y arte, y la presentación “¿Qué ves cuando me ves?” con participación de firmantes del Acuerdo de Paz. Todos estos espacios buscan acercar a la ciudadanía con procesos de memoria y paz.

¿Qué significa ‘reparación simbólica’ en el contexto de las actividades artísticas promovidas por Idartes?

“Reparación simbólica” hace referencia a las acciones culturales, conmemorativas o artísticas que reconocen públicamente los daños sufridos por víctimas del conflicto armado, ofreciendo espacios de memoria, reflexión y reconocimiento colectivo. En el marco de “Voces y memorias que crean caminos de paz”, la reparación simbólica se materializa en obras y procesos que permiten a las comunidades narrar, procesar y compartir lo vivido, promoviendo así nuevas formas de encuentro y construcción de paz desde el arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z