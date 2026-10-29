Por: El Espectador

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El expresidente Juan Manuel Santos emprendió una gira internacional con motivo del décimo aniversario del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, compartiendo su experiencia como exjefe de Estado y líder del proceso de negociación. De acuerdo con información de El Espectador, Santos ha hecho paradas en Reino Unido, España y Sudáfrica, en foros donde se analizan lecciones y retos relacionados con la justicia transicional, la diplomacia y los derechos humanos surgidos tras la firma del Acuerdo de Paz.

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La más reciente intervención del exmandatario fue el miércoles 28 de octubre en el evento “Making Peace Last: Lessons from Colombia and Northern Ireland”, organizado por Chatham House. En ese espacio, Santos abordó la importancia de fortalecer los acuerdos de paz y cómo evitar la reaparición de la violencia, tomando como referencia tanto la experiencia de Colombia como la de Irlanda del Norte.

Durante su discurso, Santos recordó los desafíos a los que se enfrentó durante la implementación del acuerdo. Según señaló, el Acuerdo de Paz representa un capítulo fundamental en la historia reciente de Colombia y es clave para entender las dificultades actuales del país. En su opinión, es crucial que el gobierno actual, encabezado por Abelardo de la Espriella, comprenda que muchos de los problemas de Colombia pueden resolverse si se implementa debidamente lo pactado. Al respecto, dijo: “tenemos un gran desafío con el nuevo gobierno de Colombia, de tratar de convencerlos de algo que es muy real: la solución a muchos de los problemas que tiene hoy Colombia está en el Acuerdo de Paz y su implementación”.

Santos puntualizó que el proceso de paz “generó una división política que aún está presente hoy en el país”. Tras el plebiscito, los impulsores del 'No' hicieron 60 propuestas de ajuste al acuerdo, 58 de las cuales fueron aceptadas, pero según sus palabras, “siguieron yendo en contra del Acuerdo”. Para el expresidente, esta situación responde a factores políticos, afirmando que en muchos casos “la política se opone al propósito mayor de tener paz”. Señaló que todavía, diez años después, hay un esfuerzo constante por convencer a sectores que, según él, han sido influenciados para considerar el proceso de paz como un fracaso.

En el evento estuvieron también Sergio Jaramillo, ex alto comisionado para la Paz; Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y varios expertos internacionales. Según El Espectador, las recientes decisiones del gobierno de la Espriella, como la reducción de recursos para la implementación de los acuerdos y la solicitud de cambios ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, motivan las alertas de Santos. El expresidente ha criticado la falta de voluntad para cumplir lo pactado y la polarización política que persiste frente al debate sobre el acuerdo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tiene la reducción de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

De acuerdo con lo expuesto por Juan Manuel Santos, la reducción drástica de recursos asignados a las instituciones encargadas de implementar el Acuerdo de Paz afecta directamente la capacidad de cumplir con lo pactado y puede poner en riesgo los avances logrados en la construcción de paz. Esta situación es vista con preocupación, ya que dificulta la consolidación de procesos claves como la Reforma Rural Integral, mencionada en la información proporcionada por El Espectador.

¿Por qué persiste la polarización política frente al Acuerdo de Paz colombiano?

Según Santos, la polarización en torno al Acuerdo de Paz se debe a motivos políticos, factores que influyen incluso después de intentos de conciliación y ajustes propuestos por sectores opuestos al acuerdo. El expresidente sostiene que la división persiste porque algunos líderes priorizan intereses de poder sobre los objetivos de la paz, lo que mantiene viva la controversia pública en Colombia sobre la efectividad y futuro del Acuerdo de Paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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