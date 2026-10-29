Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) emitió un comunicado en el que abordó el incidente ocurrido durante la más reciente edición del festival Hip Hop al Parque. Según Idartes, el suceso tuvo lugar el 24 de octubre, cuando una artista participante decidió pisar la bandera de Israel en plena tarima del evento, lo que desencadenó una amplia discusión pública. Frente a estos hechos, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del propio Idartes, recalcó su postura oficial respecto a la libertad creativa y de expresión dentro de los espacios culturales del distrito.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información difundida por Idartes, los escenarios culturales y Festivales al Parque organizados por esta entidad se conciben como entornos donde los participantes cuentan con plena libertad para la creación y la expresión artística. No obstante, la misma institución enfatizó que rechaza por completo cualquier manifestación de odio y xenofobia que pudiera producirse, sin importar el lugar o el contexto en que estos actos se lleven a cabo. Idartes subrayó este requerimiento con una declaración tajante: “rechaza enfáticamente todo acto de odio y xenofobia en cualquier lugar en el que los mismos se produzcan”.

En este sentido, la entidad distrital fue enfática en afirmar que la acción de la artista, de la que ella es la única responsable, de ninguna manera refleja la posición oficial del Gobierno distrital. El comunicado destaca que todas las actuaciones, opiniones o expresiones de los artistas que intervienen en plataformas institucionales —como los festivales organizados por Idartes o la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte— son responsabilidad exclusiva de sus autores. Por lo tanto, tales expresiones no representan ni comprometen los puntos de vista ni las posturas oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ni del propio Idartes.

Con este pronunciamiento, las entidades del distrito recalcaron los límites entre la libertad creativa de los participantes y el respeto a los valores institucionales, reiterando la responsabilidad individual de cada artista por sus actos dentro de los escenarios públicos impulsados por el sector cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué postura tiene Idartes frente a actos de odio y xenofobia en sus escenarios culturales?

De acuerdo con el comunicado oficial de Idartes, la institución rechaza de forma enfática cualquier acto de odio y xenofobia, sin importar el contexto en que se presente. Si bien promueve la libertad creativa y de expresión en sus festivales y escenarios culturales, subraya la importancia de que estos espacios sigan siendo lugares de respeto y convivencia, donde no se toleren manifestaciones de exclusión o discriminación.

¿La acción de la artista en Hip Hop al Parque representa la posición del Gobierno distrital?

Según la información proporcionada por Idartes, el acto de la artista que pisó la bandera de Israel es responsabilidad exclusiva de la propia creadora y en ningún caso refleja la postura del Gobierno distrital, ni de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ni de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ni de Idartes. La institución clarifica que los contenidos y acciones de los artistas no comprometen las posiciones oficiales de las entidades distritales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z