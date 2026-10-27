Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía Mayor de Bogotá decidió implementar nuevas restricciones para el uso de motocicletas durante la celebración de Halloween y en los días posteriores, una época caracterizada por un aumento considerable de actividades nocturnas y movilización ciudadana. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, estas medidas tienen el propósito de salvaguardar la vida, fortalecer la seguridad vial y proteger el orden público en la capital durante los días en los que se prevé mayor afluencia de personas en espacios públicos.

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Las autoridades de la ciudad establecieron que, durante las noches comprendidas entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, funcionarán dos controles específicos. El primero de ellos corresponde a la restricción del llamado “parrillero”, es decir, se prohíbe que las motocicletas circulen con acompañante en cualquier parte de Bogotá desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. Esta normativa finaliza su vigencia en la mañana del martes 3 de noviembre. La segunda medida contempla una restricción total del tránsito de motocicletas en horarios de mayor riesgo: entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. Sin embargo, esta última disposición no es general para toda la ciudad; aplica solo en 19 principales corredores viales, entre ellos la autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Caracas y la calle 26, por mencionar algunas de las vías más relevantes de Bogotá.

Estas disposiciones conllevan sanciones económicas considerables para quienes no las respeten. Según el mismo medio, la multa estipulada asciende a 633.200 pesos. No obstante, la administración distrital previó excepciones con el fin de no interferir con la prestación de servicios esenciales. Se permite la circulación de motocicletas destinadas a la fuerza pública, organismos de seguridad, policía judicial, autoridades de tránsito, organismos de emergencia, vehículos para personas con discapacidad y servicios técnicos automotrices, siempre y cuando estén debidamente identificadas. Además, motocicletas vinculadas a plataformas tecnológicas o empresas de mensajería y domicilios podrán transitar si cumplen con la debida identificación, lo mismo que empresas de seguridad privada con la acreditación correspondiente.

De acuerdo con el anuncio oficial de la Alcaldía, estas restricciones buscan dar respuesta a necesidades de orden público durante una temporada en la que, por tradición, se incrementan las actividades y desplazamientos nocturnos, especialmente en el marco de las celebraciones de Halloween.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las excepciones en las restricciones a motocicletas durante Halloween en Bogotá?

La normativa establece que podrán circular motocicletas utilizadas por fuerza pública, organismos de emergencia, policía judicial, autoridades de tránsito, empresas de seguridad privada habilitadas, vehículos transportando a personas con discapacidad y motos vinculadas a empresas de mensajería y domicilios con plena identificación. Es obligatorio que estas unidades cuenten con acreditación vigente o identificación visible para aplicar la excepción.

¿En qué vías de Bogotá aplican las restricciones totales a motocicletas en Halloween 2026?

La restricción total de movilidad para motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. no cubre todo el territorio capitalino. Solo afecta 19 corredores viales estratégicos, entre los que están la autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Caracas y calle 26, de acuerdo con el listado comunicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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