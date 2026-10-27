Por: El Espectador

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Los motociclistas que planean desplazarse por Bogotá en la temporada de Halloween deberán atender estrictas restricciones anunciadas por la Alcaldía. Entre el jueves 29 de octubre y la madrugada del martes 3 de noviembre, estarán prohibidas varias actividades habituales en estas fechas, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y la convivencia en la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por el Distrito el martes 27 de octubre, las medidas buscan evitar siniestros viales y desórdenes públicos asociados a las festividades, especialmente por los antecedentes negativos de años pasados relacionados con caravanas no autorizadas y actitudes riesgosas como exceso de velocidad y consumo de alcohol. Además, la coincidencia de Halloween con un puente festivo incrementa la expectativa de movilidad hacia y desde la capital.

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Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la prohibición de circular con acompañante en motocicleta desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., entre el jueves y la madrugada del martes. Esta disposición será obligatoria en toda la ciudad. Además, la circulación de motocicletas quedará restringida, incluso si no llevan acompañante, en 19 corredores viales principales, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., durante cinco noches consecutivas. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, algunos de los corredores donde regirá la medida son la Autopista Norte, Avenida Boyacá, Calle 26 y Avenida Suba, entre otras. El incumplimiento de estas restricciones conlleva una sanción de $633.200.

La Alcaldía contempló excepciones gracias a las cuales podrán circular motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia, empresas de servicios públicos, seguridad privada, mensajeros y domiciliarios, siempre que cumplan los requisitos de identificación y estén realizando actividades esenciales, de acuerdo con lo confirmado por la Secretaría Distrital de Movilidad y las autoridades locales. Más de 1.000 integrantes de tránsito y seguridad estarán en labores de control, apoyados por 21 puestos activos cada noche para garantizar el acatamiento normativo.

El origen de estas restricciones radica en cifras de siniestralidad vial: la Secretaría de Movilidad reportó un promedio de 15 muertes anuales de motociclistas durante fines de semana de Halloween entre 2022 y 2024, mientras que en 2025, tras aplicar medidas similares, los siniestros fatales disminuyeron en un 75 %. Por estas causas, también se prohíben expresamente las llamadas ‘rodadas del terror’, caravanas masivas que suelen generar aglomeraciones y comportamientos de riesgo. En paralelo, más de 400 funcionarios del Distrito y la Policía se enfocarán en operativos de vigilancia y prevención en localidades como Suba, Bosa y Kennedy durante las celebraciones, según reportó la Alcaldía.

Finalmente, las autoridades recuerdan la importancia de planificar los desplazamientos, identificar lugares seguros y evitar conducir bajo influencia de alcohol. Las restricciones finalizarán la madrugada del martes 3 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vías tienen restricción para motocicletas en Bogotá durante Halloween?

Durante el periodo de Halloween, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció que las motocicletas no podrán circular, incluso sin acompañante, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores viales principales. Entre ellos se encuentran la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida NQS, Avenida Boyacá, Avenida de Las Américas, Avenida Suba, Calle 26 y Carrera Séptima, entre otras vías estratégicas de la ciudad, de acuerdo con la información del Distrito.

¿Quiénes están exentos de las restricciones para motos en Halloween en Bogotá?

Según la Alcaldía de Bogotá, las restricciones no aplicarán a motocicletas de la Fuerza Pública, organismos estatales, autoridades de tránsito, entidades de salud, empresas de seguridad privada autorizadas, empresas de servicios públicos domiciliarios, mensajeros y domiciliarios con identificación, así como a quienes desempeñen funciones diplomáticas, transporte de personas con discapacidad, y labores de asistencia técnica automotriz o conductor elegido. Para acceder a la excepción, los conductores deberán acreditar su condición ante las autoridades de control.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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