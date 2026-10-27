Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, bajo el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", prepara una amplia y variada agenda para despedir octubre, en especial durante el fin de semana y el día de Halloween. De acuerdo con la información recogida por el portal oficial de la ciudad, los ciudadanos y visitantes tienen a disposición planes y actividades en diferentes puntos de la capital, que permiten disfrutar la temporada de manera segura y original, con alternativas diseñadas tanto para familias como para aquellos que prefieren la adrenalina y la música.

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El 30 de octubre, el Castillo de las Artes, ubicado en la calle 23 número 19-19, será escenario de ‘La Toma Dulce’, un encuentro organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Esta actividad iniciará a las 3:00 de la tarde, tiene entrada gratuita y está pensada para compartir en familia, incluyendo muestras artísticas y propuestas recreativas. Según la fuente del portal bogota.gov.co, esta iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios alrededor de la cultura y la convivencia.

Por otro lado, en el Planetario de Bogotá se ofrecen alternativas culturales con costo, como ‘CumbiónPlanetario’, que combina electrónica y música experimental para quienes desean una experiencia nocturna diferente, y ‘Los espíritus lúdicos’, una función de teatro de objetos inmersiva, especial para el público familiar. Cada una de estas propuestas cuenta con programación propia y horarios específicos, según la información oficial del Planetario.

Para los amantes del terror, el parque Salitre Mágico presenta su tradicional Festival del Terror, que incluye casas temáticas, zonas de espanto y espectáculos en vivo. Mundo Aventura, por su parte, ofrece ‘Terror al Parque’, combinando recorridos con misterios y personajes para sumergir a los visitantes en escenarios temáticos, sin dejar de lado las atracciones mecánicas. Ambas opciones están dirigidas tanto a grupos de amigos como a familias, con experiencias adaptadas según la edad de los asistentes.

Quienes prefieren un acercamiento a la historia y las leyendas de Bogotá pueden optar por los recorridos nocturnos por el centro histórico, especialmente en La Candelaria. En estos trayectos, diferentes agencias presentan relatos de fantasmas y mitos urbanos mientras se recorren casas coloniales y lugares emblemáticos. El Instituto Distrital de Turismo (IDT) también organiza recorridos gratuitos que ofrecen otra perspectiva del patrimonio bogotano.

El cierre de la agenda, el 31 de octubre, estará a cargo del artista Ryan Castro, quien presentará la fiesta y concierto ‘Awooween’ en el estadio El Campín. Esta propuesta promete una experiencia 360 grados, luces, bailarines y el ambiente festivo característico de Halloween, invitando al público a asistir disfrazado y disfrutar del espectáculo de música urbana. Más detalles y opciones de planes turísticos pueden consultarse en la web de Visit Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades culturales gratuitas en Bogotá para Halloween?

Entre las alternativas gratuitas destaca ‘La Toma Dulce’, sesión organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en el Castillo de las Artes. Esta actividad comenzará a las 3:00 p. m. el 30 de octubre y está enfocada en experiencias artísticas y recreativas para disfrutar en familia sin costo para los participantes.

¿Qué recorridos nocturnos y experiencias de terror ofrece Bogotá durante Halloween?

Bogotá cuenta con variados recorridos nocturnos centrados en historias y leyendas, principalmente en el centro histórico, como los que se realizan en La Candelaria guiados por distintas agencias. Además, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) ofrece recorridos temáticos gratuitos. Los parques Salitre Mágico y Mundo Aventura presentan eventos de terror con ambientes, casas temáticas y espectáculos en vivo, ideales para quienes buscan una experiencia emocionante durante Halloween.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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