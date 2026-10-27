Por: Portal Bogotá

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Durante la celebración de Halloween en Bogotá, la principal preocupación de la Secretaría Distrital de Salud ha sido velar por el bienestar de niñas, niños y familias, adoptando medidas rigurosas para reducir los riesgos relacionados con la salud, especialmente en un momento de incremento de enfermedades respiratorias. Según información oficial de la Secretaría Distrital de Salud, se han programado 209 operativos distribuidos en las 20 localidades del distrito con el objetivo de controlar la venta masiva de golosinas, disfraces, licor, maquillaje y lentes de contacto. A la fecha, ya se han realizado 140 inspecciones a comercios de alimentos y bebidas, lo que ha implicado la intervención de aproximadamente 500 locales. Gracias a estas acciones, se ha logrado la revisión de más de 21.000 kilogramos de productos y la destrucción de 250 kilogramos de dulces y chocolates por encontrar alteraciones o irregularidades en el rotulado. También se han destruido 180 litros de bebidas no alcohólicas y 130 litros de licor que no cumplían con los estándares necesarios.

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Las recomendaciones de la Secretaría ponen especial énfasis en el consumo y entrega de dulces exclusivamente empacados en fábrica y en perfecto estado, así como en la supervisión permanente de menores durante la jornada de Halloween. Se aconseja eludir máscaras que dificulten la visión o respiración de los niños, fomentar el uso de maquillaje cosmético no tóxico—previa prueba de sensibilidad—y evitar el consumo de licor, salvo que sea adquirido y verificado en sitios autorizados. Respecto a los lentes de contacto cosméticos, la Secretaría resalta que estos deben comprarse únicamente en ópticas con consultorio y nunca prestarse, ya que representan riesgos de infecciones oculares graves.

De acuerdo con Sofía Ríos, directora de Salud Colectiva, se recuerda que Bogotá enfrenta un pico respiratorio, por lo que se recomienda no exponer a los menores que presenten síntomas de enfermedad respiratoria, especialmente en horarios nocturnos, con el fin de reducir el riesgo de complicaciones. Para emergencias en salud o situaciones de alerta relacionadas con alimentos, bebidas o artículos de temporada, está disponible la Línea 137, que brinda orientación y, si es necesario, deriva a los servicios médicos correspondientes.

Además, la Secretaría invita a planificar los recorridos durante la noche de Halloween, identificar puntos de apoyo cercanos, cumplir las normas de tránsito, evitar el consumo de licor antes de conducir y supervisar de manera continua a los menores al pedir dulces, insistiendo en acudir de inmediato a los servicios médicos ante síntomas como náuseas o vómito tras el consumo de golosinas o bebidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consejos da la Secretaría Distrital de Salud para evitar riesgos en Halloween en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud recomienda entregar y consumir únicamente dulces empacados de fábrica, revisar etiquetas y fechas de vencimiento, evitar máscaras que impidan la visibilidad o respiración, preferir maquillaje no tóxico, adquirir lentes de contacto en ópticas autorizadas, evitar conducir tras consumir licor y, en caso de urgencia médica, comunicarse a la Línea 137.

¿Por qué es importante comprar lentes de contacto cosméticos en ópticas autorizadas según la Secretaría Distrital de Salud?

Los lentes de contacto cosméticos son considerados dispositivos médicos. Por tal motivo, la Secretaría recomienda comprarlos solo en ópticas con consultorio, para garantizar que tengan registro sanitario y evitar infecciones oculares graves o daños en la vista que pueden surgir al utilizarlos sin la orientación adecuada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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