Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una mujer de aproximadamente 30 años fue asesinada en la madrugada de este martes 27 de octubre en el sector de Nueva Tibabuyes, localidad de Suba, Bogotá, tras ser atacada con un arma cortopunzante dentro de su vivienda. Según información de la Policía, la víctima presentaba diez heridas, seis en el tórax y cuatro en las extremidades. Pese a que fue trasladada de urgencia al Hospital de Suba, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. en la carrera 123 con calle 131-61. De acuerdo con el reporte, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó a las autoridades sobre una riña en el lugar, lo que motivó la movilización inmediata de varios uniformados. Al llegar, encontraron a la mujer gravemente herida y procedieron a capturar en flagrancia a un hombre de la misma edad, identificado como su pareja sentimental y posible agresor.

La captura fue realizada en el momento y, de manera inicial, se adelantó el procedimiento por el delito de homicidio. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la entidad responsable de investigar a fondo los hechos y determinar la responsabilidad penal. Hasta ahora, no se ha precisado si la imputación se hará bajo el cargo de feminicidio, pues todavía no existe información confirmada sobre antecedentes de violencia, denuncias previas o medidas de protección en favor de la víctima. Las autoridades continúan haciendo averiguaciones para esclarecer cómo se produjeron los hechos y bajo qué circunstancias terminó la discusión en ataque mortal.

Este caso se suma a las preocupaciones crecientes sobre las violencias de género en la capital. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) reportó que entre enero y julio de 2026 hubo 11 feminicidios en Bogotá, cifra dos casos menor que en el mismo periodo de 2025. Las localidades más afectadas fueron Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal y Chapinero.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer semestre de 2026 se valoraron 1.869 mujeres por riesgo de feminicidio. De esas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo, lo que indica que la situación requiere intervención institucional urgente, como la que realiza el Sistema Articulado de Alertas Tempranas (SAAT), encargado de coordinar respuestas ante amenazas de vida contra mujeres.

La Secretaría Distrital de la Mujer, por su parte, atendió 252.353 casos entre enero y julio de 2026, de los cuales el 64 % estaba relacionado con violencia. Un significativo número de mujeres recibió atención sociojurídica y psicosocial, y se activaron rutas de protección. Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa concentraron la mayoría de los reportes. Por ahora, la Fiscalía General de la Nación continuará el proceso de esclarecimiento, mientras la Policía insiste en la importancia de denunciar cualquier situación de violencia mediante la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del presunto feminicidio en Nueva Tibabuyes, Suba?

La información disponible indica que una mujer murió tras ser atacada con arma cortopunzante en su vivienda, presuntamente por su pareja sentimental, quien fue capturado en flagrancia. Aunque el caso está siendo investigado como homicidio, todavía no existe decisión oficial sobre si se imputará el delito como feminicidio, ya que no se han confirmado denuncias previas o medidas de protección.

¿Qué significa ‘riesgo extremo’ en las valoraciones por feminicidio según Medicina Legal?

El término ‘riesgo extremo’, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se refiere a los casos en los que una mujer valorada por posible feminicidio enfrenta un peligro inminente para su vida. En estos contextos, se requieren acciones urgentes y seguimiento institucional para proteger a la víctima y evitar que se concrete el riesgo identificado.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.