Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha implementado una nueva estrategia para mejorar la atención en los servicios de salud, bajo el Modelo de Atención en Salud de Bogotá MAS Bienestar y en cumplimiento de la Resolución 1593 de 2026. Según la información citada desde el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, a partir del 1 de noviembre de 2026 los pacientes atendidos en los servicios de Urgencias de la ciudad que sean clasificados con triaje IV y V serán derivados a la Línea 137. Esta línea se encargará de gestionar una cita médica prioritaria, asegurando que los usuarios reciban orientación rápida y adecuada hacia consultas presenciales, telemedicina, atención domiciliaria u otros servicios de menor complejidad, en coordinación directa con la Entidad Promotora de Salud (EPS) de cada paciente.

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El triaje es el procedimiento clínico que determina la gravedad de la condición de salud de cada usuario y define el nivel de prioridad en la atención. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, una vez se realice este proceso de manera presencial en las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) y el paciente quede clasificado en los niveles IV o V, estos no continuarán en la ruta regular de urgencias, sino que serán orientados hacia otras alternativas de atención más pertinentes, liberando así la capacidad de las salas de urgencia para los casos verdaderamente graves.

Gloria García, directora de Urgencias y Emergencias en Salud, explicó que la Línea 137 funcionará las 24 horas y permitirá a la población aclarar inquietudes o dudas respecto a su atención, evitando desplazamientos innecesarios a los servicios de urgencias. García precisó también que esta medida aplica en las 83 IPS de la ciudad con servicio de Urgencias y cada EPS con población afiliada en Bogotá. Sin embargo, hay excepciones: gestantes, menores de cinco años, personas que han sufrido accidentes laborales o de tránsito, y personas mayores de 65 años no serán derivados, sino que seguirán la ruta tradicional de urgencias.

La Secretaría Distrital de Salud remarcó que el triaje no puede usarse como un obstáculo para negar la valoración inicial, y las EPS deben asegurar la disponibilidad y asignación ágil de las citas. De este modo, se busca eliminar barreras administrativas y proteger el acceso de la ciudadanía a la salud en Bogotá.

¿Qué significa el triaje IV y V en los servicios de urgencias de Bogotá?

El triaje es una clasificación clínica que determina la prioridad de atención en los servicios de urgencias. Los niveles IV y V corresponden a casos considerados de baja complejidad o no críticos, por lo que los usuarios en estas categorías pueden recibir atención a través de mecanismos alternativos como la Línea 137 y no dentro de la ruta ordinaria de urgencias.

¿Cómo funciona la Línea 137 para pacientes clasificados con triaje IV y V?

La Línea 137 fue establecida por la Secretaría Distrital de Salud para orientar a los pacientes clasificados como IV y V, gestionando citas médicas prioritarias y asignando los servicios de atención más adecuados. Funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y su objetivo principal es optimizar los recursos hospitalarios y garantizar una atención rápida y segura para todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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