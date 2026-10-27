Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá y Soacha experimentará una jornada diferente este miércoles 28 de octubre de 2026 debido a un ejercicio de prevención. De acuerdo con información difundida por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y respaldada por publicaciones en la red social X de TransMilenio, se llevará a cabo un simulacro de evacuación que pondrá a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias en la estación San Mateo de TransMilenio. Esta estación se encuentra en el municipio de Soacha, sobre la autopista Sur con calle 30, y será el punto de encuentro para la articulación institucional entre las autoridades de Bogotá y Soacha durante el simulacro.

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La importancia de estos ejercicios radica en preparar tanto al personal como a los usuarios habituales del sistema de transporte. El simulacro obliga a cerrar temporalmente la estación San Mateo entre las 10:00 a. m. y las 10:40 a. m. Durante este lapso, el servicio de TransMilenio no estará disponible en ese punto específico y se recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación. La indicación es consultar rutas alternativas y seguir siempre las instrucciones del personal del sistema para evitar contratiempos.

La organización del simulacro responde al objetivo de fortalecer una cultura de prevención y autoprotección, involucrando a la ciudadanía en el proceso. En este sentido, tanto TransMilenio como las entidades vinculadas reiteran la importancia de la responsabilidad colectiva para que el sistema de transporte sea cada vez más seguro. La información suministrada a través de canales oficiales —como la aplicación TransMiApp, el sitio web de TransMilenio o el canal de WhatsApp especial— permite a los usuarios mantenerse actualizados sobre el estado de la operación y las medidas que deben adoptar en días excepcionales como este.

Según la comunicación oficial de TransMilenio, los usuarios de Soacha están convidados a tener en cuenta este evento y disponer sus viajes con suficiente tiempo, evitando contratiempos y aportando a la eficacia de la jornada preventiva. Este tipo de ejercicios, además de fortalecer la respuesta ante situaciones reales de emergencia, hace visible la relevancia del trabajo articulado entre municipios y el rol activo de quienes usan el sistema día a día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la estación San Mateo de TransMilenio estará fuera de servicio el 28 de octubre de 2026?

La estación San Mateo de TransMilenio estará fuera de servicio entre las 10:00 a. m. y las 10:40 a. m. el miércoles 28 de octubre de 2026 porque se realizará un simulacro de evacuación. Esta actividad busca medir y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias tanto del personal como de los usuarios, y cuenta con la participación de las entidades de Soacha y autoridades de Bogotá, de acuerdo con la información oficial publicada en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y en la red social X de TransMilenio.

¿Cómo pueden los usuarios de TransMilenio informarse sobre cambios en la operación durante simulacros?

Los usuarios de TransMilenio pueden informarse sobre cambios en la operación durante simulacros o eventos especiales consultando los canales oficiales como la aplicación TransMiApp, el canal de WhatsApp dedicado y el sitio web de TransMilenio. Estas plataformas ofrecen actualizaciones en tiempo real y recomendaciones para planear desplazamientos y evitar inconvenientes durante actividades como el simulacro de evacuación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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