Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de noviembre, el programa 'Culturas en Común' del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía de Bogotá a participar, sin costo, en presentaciones de música y danza que tendrán lugar en cuatro localidades: San Cristóbal, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Kennedy. Estas actividades culturales están dirigidas a reflexionar sobre la autonomía de las mujeres, los estereotipos de género y los distintos tipos de exclusión presentes en la sociedad, de acuerdo con información del portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, y del propio Idartes.

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La programación inicia el 10 de noviembre con el evento “Soberana: luchar, amar y rugir como mujer”, a cargo de la cantautora bogotana Aura Martínez. Este concierto performático, que se realiza en el teatro de la Institución Educativa Los Alpes, en San Cristóbal, integra música, voz, movimiento y elementos visuales con el propósito de explorar las diversas formas de ser mujer. El repertorio incluye tanto canciones propias como versiones de música popular latinoamericana y recorre experiencias relacionadas con la ternura, los afectos, el deseo y la reafirmación de la autonomía femenina. Además, busca que el público asuma un rol activo a través de la participación con su voz y movimientos, transformando la función en un espacio de creación colectiva y memoria compartida.

Esta presentación se enmarca en la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y lleva su mensaje a una institución educativa para acercar a los jóvenes a debates sobre derechos y formas de existencia femenina a través del arte. Posteriormente, la función se repetirá el 27 de noviembre en el Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy.

Por otro lado, la agrupación Alerta Latente presentará la obra de danza “A 8 tiempos: la cara oculta”, que pone en discusión los cánones de belleza y los estereotipos de género en los espacios de formación artística. La obra utiliza la audición como punto de partida para cuestionar si el valor de un bailarín reside en su apariencia o en su capacidad expresiva. Se exhibirá el 13 de noviembre en el Centro de Desarrollo Comunitario Asunción, en Puente Aranda, y el 14 de noviembre en la Fundación CEA, en Ciudad Bolívar. Según Idartes, estas funciones también promueven el reconocimiento de espacios alternativos para el arte en localidades con poca oferta cultural.

A través de estos eventos, ‘Culturas en Común’ fomenta el encuentro entre prácticas artísticas y comunidades bogotanas, apoyando la circulación de propuestas escénicas en múltiples territorios de la ciudad, según información de Idartes.

¿Qué es el programa ‘Culturas en Común’ de Idartes en Bogotá?

El programa ‘Culturas en Común’, creado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), busca acercar las prácticas artísticas a las comunidades de Bogotá mediante la circulación de propuestas escénicas en diferentes espacios y localidades. Su propósito es generar escenarios de encuentro e intercambio cultural con acceso gratuito para los ciudadanos.

¿Cuál es la importancia de las presentaciones artísticas sobre género en Bogotá?

Las presentaciones artísticas como “Soberana: luchar, amar y rugir como mujer” y “A 8 tiempos: la cara oculta” aportan a la reflexión y el debate sobre la autonomía, los derechos de las mujeres y los estereotipos de género. Según Idartes, al integrarse en espacios educativos y comunitarios, estas iniciativas invitan a los asistentes a cuestionar formas de exclusión y a fortalecer el reconocimiento de la diversidad en la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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