Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha abierto el proceso de matrícula para el año 2027 en los colegios públicos de Bogotá, invitando a familias, jóvenes y adultos a participar para que nadie quede fuera del sistema educativo. Según información oficial de la SED, esta convocatoria está disponible hasta el 23 de diciembre de 2026, ofreciendo oportunidades para todos los aspirantes a cupos escolares en la capital colombiana.

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El proceso, según la SED, es completamente gratuito y puede adelantarse de forma virtual, sin la necesidad de intermediarios. Las personas interesadas solo deben ingresar a la página www.educacionbogota.edu.co, donde encontrarán información sobre la oferta educativa disponible y podrán seleccionar el cupo que mejor se ajuste a sus necesidades. El sistema digital realizará la asignación de cupos una vez se ingrese la información solicitada y se confirme el trámite.

Para quienes ya obtuvieron su cupo, la etapa de pre-matrícula y formalización comenzará el 13 de octubre de 2026 y estará abierta hasta el 18 de diciembre del mismo año. En este periodo, los aspirantes deben cargar los documentos requeridos en la plataforma para formalizar su matrícula. La SED advierte que, si no se cumple con esta formalización, el cupo quedará libre para ser reasignado a otros estudiantes. Aquellos que no logren formalizar en estas fechas podrán hacerlo directamente en los colegios seleccionados entre el 14 y el 29 de enero de 2027.

La SED también destaca que, para la primera infancia, es decir, niños y niñas en prejardín, jardín o transición, el ingreso a la educación inicial está disponible durante todo el año. Para estos casos, los padres o acudientes deben ingresar a la página www.matriculas.educacionbogota.edu.co y llenar el formulario correspondiente.

El proceso contempla además una serie de fechas clave para estudiantes que soliciten traslado entre colegios distritales, así como para quienes continúan en la misma institución. Entre estas fechas destacan del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 para solicitudes generales, y del 1 al 4 de diciembre de 2026 para la formalización de traslados.

La SED, a través de sus canales oficiales en redes sociales y portales web, recalca la importancia de no dejar pasar estas oportunidades y recordó que todo el proceso es virtual, sencillo y sin cobro alguno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas principales del proceso de matrícula escolar pública en Bogotá para 2027?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, las fechas principales incluyen del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 para la recepción de solicitudes de la población general, del 13 de octubre al 18 de diciembre de 2026 para pre-matrícula y formalización virtual, y del 14 al 29 de enero de 2027 para formalización presencial en los colegios para quienes no lograron hacerlo virtualmente. Para traslados y continuidad, también existen fechas específicas detalladas por la SED.

¿Qué pasos se deben seguir para formalizar la matrícula escolar en Bogotá y qué ocurre si no se completa?

Según la SED, tras la asignación del cupo, es indispensable formalizar la matrícula cargando los documentos requeridos en la página web entre las fechas indicadas. Si la formalización no se realiza, el cupo se libera y puede ser otorgado a otro estudiante. En el caso de niños y niñas de primera infancia, este proceso está habilitado durante todo el año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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