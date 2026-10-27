La Alcaldía de Bogotá anunció restricciones para las motocicletas durante las celebraciones de Halloween, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y reducir los siniestros viales. Las medidas estarán vigentes entre el jueves 29 de octubre y el martes 3 de noviembre.

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Durante ese periodo quedará prohibido llevar parrillero en motocicleta entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Además, los motociclistas no podrán circular por 19 corredores viales de la ciudad entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana.

También fueron prohibidas las tradicionales ‘rodadas del terror’, recorridos en los que grupos de motociclistas salen disfrazados por diferentes sectores de Bogotá durante Halloween.

El Distrito tomó estas decisiones debido a los antecedentes de años anteriores, cuando se presentaron caravanas no autorizadas, congestión, problemas de convivencia y accidentes relacionados con exceso de velocidad, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

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En Blu Radio, los periodistas cuestionaron al Distrito por las afectaciones que tendrán los trabajadores que usan moto en la ciudad. Ante esto, la respuesta fue insólita.

“Salga más temprano. Si usa la moto para trabajar, acomode los horarios. Puede salir antes y no usar las vías principales luego de las 8 de la noche. La sanción es de 633 mil pesos y por eso anunciamos esto desde hoy. Nuestro objetivo no es sancionar a nadie, sino que todos celebremos un Halloween feliz”, dijo en ese medio María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá.

En Halloween de 2025 se impusieron 1.711 comparendos y fueron inmovilizadas 963 motocicletas. Según Movilidad, las restricciones contribuyeron a reducir en 75 % las muertes por siniestros viales durante noches y madrugadas y en 51 % los lesionados frente a 2024.

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