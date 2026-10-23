La Secretaría Distrital de Salud intensificó los operativos de inspección y vigilancia en Bogotá antes de Halloween, que se celebra el 31 de octubre. En las revisiones, las autoridades destruyeron 225 kilogramos de dulces, caramelos y chocolates por inconsistencias en el etiquetado o alteraciones en los productos.

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De acuerdo con el balance divulgado por la entidad el 23 de octubre, durante el mes se han hecho 99 operativos, intervenido 450 establecimientos comerciales e inspeccionado más de 15.140 kilogramos de alimentos.

Los controles también abarcaron bebidas: fueron destruidos 177 litros de gaseosas y refrescos, además de 67 litros de licor. Según la Secretaría, estas medidas buscan reducir los riesgos para la salud pública durante una temporada en la que aumenta el consumo de golosinas y otros productos.

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Decomisaron más de 1.200 lentes de contacto y maquillaje

Las inspecciones no se limitaron a los alimentos. En 11 operativos específicos, las autoridades decomisaron 1.226 lentes de contacto temáticos que presentaban dificultades con la documentación sanitaria requerida para su comercialización.

También retiraron del mercado 67 frascos de maquillaje tipo látex, 10 kits de maquillaje tipo sangre y 600 copitos que no contaban con el etiquetado o los permisos vigentes exigidos.

Estos productos suelen utilizarse para complementar disfraces durante Halloween, pero deben cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes. En particular, los lentes de contacto cosméticos requieren precauciones especiales, pues su uso inadecuado puede ocasionar lesiones oculares.

Recomendaciones para comprar dulces y accesorios de Halloween

La Secretaría Distrital de Salud entregó varias recomendaciones para que las familias reduzcan los riesgos durante la celebración:

Revise los dulces: compre productos empacados de fábrica, con los sellos originales y la fecha de vencimiento visible.

compre productos empacados de fábrica, con los sellos originales y la fecha de vencimiento visible. Descarte productos sospechosos: no consuma golosinas con cambios de color, humedad, textura u olor, ni con empaques alterados.

no consuma golosinas con cambios de color, humedad, textura u olor, ni con empaques alterados. Verifique el maquillaje: compruebe que incluya información del fabricante, lote, ingredientes y fecha de vencimiento. También es recomendable probarlo primero en una pequeña zona del antebrazo.

compruebe que incluya información del fabricante, lote, ingredientes y fecha de vencimiento. También es recomendable probarlo primero en una pequeña zona del antebrazo. Tenga cuidado con los lentes de contacto: adquiéralos en establecimientos autorizados y verifique que cuenten con registro sanitario. No los preste ni los intercambie.

adquiéralos en establecimientos autorizados y verifique que cuenten con registro sanitario. No los preste ni los intercambie. Revise las bebidas alcohólicas: compruebe que los envases, tapas, sellos y etiquetas no presenten señales de manipulación.

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