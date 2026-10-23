Los conciertos de Megaland y el Encuentro Vallenato, programados para noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, estarían en riesgo luego de que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) recomendara no llevar a cabo estos eventos para proteger la gramilla. La decisión final está en manos de Sencia, concesionario encargado de la operación del escenario, que debe evaluar si mantiene las presentaciones previstas.

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El director del IDRD, Daniel García, aseguró que el césped ha mejorado frente a las condiciones en las que fue entregado al concesionario y que actualmente se encuentra en un estado aceptable para la disputa de partidos de fútbol. Sin embargo, advirtió que la recuperación de la superficie sigue siendo una prioridad y que es necesario tomar medidas para evitar nuevos daños.

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“En este momento está en unas condiciones aceptables para los partidos”, explicó el funcionario al referirse al estado de la gramilla en ‘Mañanas Blu’. Sus declaraciones se producen en medio de las preocupaciones por el deterioro del terreno de juego y las dificultades que puede generar para los equipos que utilizan el estadio.

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El director también recordó que el contrato de operación y la Ley de Espectáculos Públicos establecen la prioridad del fútbol en el escenario. Por esa razón, el IDRD le ha planteado a Sencia que, si la gramilla se ve afectada, debe reducir el número de conciertos para proteger las condiciones necesarias para los encuentros deportivos.

Dentro de esas recomendaciones están precisamente los dos eventos previstos para noviembre: Megaland y el encuentro vallenato ‘Juntos de nuevo’. Según el director, el Instituto ya había solicitado que no se llevaran a cabo, con el objetivo de evitar que el montaje, la logística y la asistencia de público afecten el césped.

“Nuestra recomendación para Sencia ha sido, en aras de priorizar el fútbol, que está estipulado en el contrato y en la ley de espectáculos públicos, en caso dado y que la grama se vea afectada, disminuir el numero de conciertos. Ya les hemos dicho, solicitado y recomendado, por ejemplo, los dos conciertos del mes de noviembre. Evaluando esa posibilidad en la autonomía que tienen dentro de la operación”, explicó

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Por ahora, la realización de los conciertos depende de la decisión que tome Sencia, que tiene autonomía en la operación y el manejo del estadio. El IDRD manifestó que espera que las presentaciones no se realicen y que se priorice la recuperación de la gramilla para garantizar el desarrollo de los partidos de fútbol en El Campín.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.