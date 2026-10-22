El estadio El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol colombiano, atraviesa una crisis silenciosa que ya no pasa desapercibida: su cancha, que hace apenas unos meses era considerada la mejor del país, hoy figura entre las más deterioradas.

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Así lo advirtió el mediocampista Daniel Torres, de Santa Fe, en declaraciones que encendieron las alarmas sobre las condiciones en las que se disputan los partidos en el coloso de la carrera 30.

En la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Jaguares, el jugador recordó que, hasta hace poco, el césped del Campín era un ejemplo a seguir.

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“El último partido que habíamos jugado había sido Cali. Hasta ese momento teníamos quizás la mejor grama de Colombia, espectacular, eso hay que reconocerlo. Hoy puede ser que tenemos de las peores, es algo que es claro. En ese momento una grama que no tenía ningún cuestionamiento y hoy en día no es así”, afirmó el jugador.

El mediocampista reconoció que no existe margen de maniobra para evitar jugar en esas condiciones. “Es algo que es la realidad y a lo que nos sometemos y sujetamos porque no tenemos de otra opción”, señaló, dejando en evidencia la impotencia del equipo frente a una situación que escapa de su control.

El estado del terreno también obliga a los futbolistas a modificar su forma de moverse dentro del campo. Según explicó, “es difícil igual ser precavido, al fin y al cabo son acciones que tomas, decisiones, ver cómo pisas, cómo giras, es difícil”. Esta autocorrección constante en los movimientos eleva el riesgo de que los jugadores sufran percances físicos durante los compromisos.

Precisamente, durante ese encuentro, el jugador Mafla sufrió una lesión que el propio compañero atribuyó principalmente a la forma en que cayó, aunque no descartó que el estado del pasto pueda incidir en futuros incidentes. “Esperemos Dios mediante no lo suframos por el estado de la cancha y que pueda mejorar también ese estado”, expresó con preocupación.

(Ver también: Nuevo golpe para Sencia por situación con El Campín; Corte dio la razón a reclamos de hinchas)

Cómo estaba la cancha de El Campín

Es más, aunque sí ha mejorado, en un momento del partido un pedazo de grama se levantó y a un funcionario de Sencia le tocó entrar a solucionarlo, pese a que el balón seguía rodando en el otro extremo.

Lo que acaba de pasar en el partido de Santa Fe @SantaFe es INSÓLITO 🚨 Vimos cómo un trabajador de @SenciaBogota entró al terreno de juego en pleno partido para reparar la grama que ya estaba levantada y deteriorada, poniendo en riesgo la integridad de los jugadores. ¿Así pretenden vender que el estadio sí está listo para el fútbol? Y en menos de una semana habrá un concierto… SENCIA contra el fútbol. ⚽🚨 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 22, 2026

Esto refleja que el campo de juego no está aún en óptimas condiciones y se espera que la administradora siga trabajando para que el fútbol no se vea afectado.

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