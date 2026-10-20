La Personería de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), incluido su director, Daniel Andrés García Cañón, por presuntas fallas en la supervisión de contratos relacionados con el estadio El Campín y el manejo del césped extraído del parque La Florida.

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(Ver también: Qué sanciones recibiría Sencia por no cumplir con el mantenimiento de la grama de El Campín)

El proceso se conoce en medio de las críticas por el estado de la cancha del escenario deportivo y los cuestionamientos al control ejercido sobre Sencia, empresa encargada de su operación.

La investigación busca establecer si hubo irregularidades u omisiones en la vigilancia de los contratos IDRD-CTO-2772-2024 e IDRD-SG-359-2024, vinculados al mantenimiento de El Campín y al uso del césped proveniente del parque La Florida.

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La actuación disciplinaria pone bajo revisión las decisiones de los funcionarios responsables de supervisar estos procesos y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

El caso tomó mayor relevancia después de los conciertos de BTS, hechos a comienzos de octubre de 2026, que precedieron a las afectaciones reportadas en el terreno de juego de El Campín.

Las condiciones del césped provocaron la suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas, situación que desató cuestionamientos sobre el mantenimiento de la cancha y las medidas adoptadas para garantizar que estuviera en condiciones adecuadas para la competencia.

En medio de esta controversia, Sencia quedó bajo escrutinio por su gestión del escenario deportivo, mientras que el IDRD también recibió críticas por la supervisión que ejerce sobre la operación y el mantenimiento del estadio. La investigación de la Personería busca determinar si los funcionarios cumplieron sus responsabilidades de vigilancia y si hubo posibles faltas disciplinarias.

¿Qué pasó con el césped del parque La Florida?

Otro de los puntos bajo revisión está relacionado con la autorización que el IDRD otorgó a la empresa Equiver S.A.S. para extraer césped de tres canchas del parque La Florida, con el propósito de someterlo a pruebas y procesos de recuperación.

La intervención se autorizó mediante un permiso temporal bajo la figura de laboratorio de innovación. Según la explicación entregada por el instituto, la iniciativa no implicó el uso de recursos públicos y contempla la recuperación integral de las zonas intervenidas, con un plazo previsto hasta abril de 2027.

Sin embargo, el manejo de estos terrenos también quedó en el centro de la discusión por las condiciones del césped de El Campín y las decisiones relacionadas con su mantenimiento.

La investigación disciplinaria no significa que los funcionarios señalados sean responsables de alguna irregularidad. La Personería deberá establecer si existieron conductas que ameriten sanciones y determinar las responsabilidades individuales, si las hubiera.

(Ver también: “No asistieron”: Sencia no se presentó en la rueda de prensa, luego del papelón en El Campín)

Por ahora, el proceso abre un nuevo capítulo en la controversia por el estado de uno de los principales escenarios deportivos de Bogotá y pone el foco en el papel de las entidades distritales encargadas de vigilar los contratos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con El Campín.

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