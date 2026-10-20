Un nuevo hecho de violencia sacudió a la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde dos hermanos fueron asesinados en un ataque con arma de fuego durante el pasado fin de semana. Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Quitián Parra, de 32 años, y Nicolás Quitián Parra, de 24.

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De acuerdo con la información difundida por Garo Noticias, el hecho se registró en inmediaciones de los barrios María Cano y Casa Loma, en un sector ubicado cerca de la carrera 78G con calle 62.

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Según las primeras versiones conocidas sobre el caso, los dos hombres caminaban por la zona cuando fueron interceptados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los atacantes habrían disparado en repetidas ocasiones contra los hermanos y posteriormente escapado del lugar.

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La agresión causó alarma entre los habitantes del sector, quienes acudieron a auxiliar a las víctimas. Ambos hombres fueron trasladados con vida al Hospital de Meissen; sin embargo, fallecieron poco después debido a la gravedad de las heridas.

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Tras el ataque, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín adelantan las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Entre las acciones previstas se encuentran la recolección de elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos, la búsqueda de testigos y el análisis de posibles rutas de escape utilizadas por los atacantes.

Uno de los objetivos de las autoridades es establecer cómo ocurrió el ataque y determinar si los responsables tenían identificadas previamente a sus víctimas.

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De manera preliminar, se contempla la posibilidad de que el doble homicidio esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas. No obstante, esta hipótesis deberá ser corroborada por los investigadores y, por ahora, no se ha establecido oficialmente el móvil del crimen.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades buscan reunir información que permita reconstruir los últimos momentos de Ricardo y Nicolás Quitián Parra, así como dar con el paradero de los responsables.

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