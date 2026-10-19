El caso de Donovan Balanta Paz tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades conocieran el resultado de la necropsia practicada al hombre de 34 años que murió después de un procedimiento policial en Bogotá. Medicina Legal estableció que su fallecimiento estuvo relacionado directamente con las descargas eléctricas que recibió mientras permanecía bajo custodia.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Balanta murió por “una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas” el pasado 20 de septiembre de 2026. El hombre había sido detenido en el sur de Bogotá y posteriormente trasladado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha, donde permaneció bajo custodia.

El dictamen forense también encontró otras señales de violencia en el cuerpo de la víctima. La necropsia documentó quemaduras y diferentes lesiones, elementos que ahora hacen parte de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

El caso comenzó en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde los policías acudieron para atender una discusión entre vecinos que terminó en enfrentamientos entre civiles y uniformados. Durante el procedimiento, Balanta habría lanzado un objeto contundente contra un grupo de policías.

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Según la reconstrucción presentada por El Tiempo, un subintendente y tres patrulleros procedieron a esposarlo y, posteriormente, “le propinaron golpes con puños y patadas en la cabeza y el abdomen, además de someterlo a múltiples descargas con el dispositivo táser”. Las agresiones y el uso del dispositivo eléctrico, de acuerdo con la investigación, continuaron después de que Balanta ingresó a la estación de Cazucá.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación fue lo ocurrido durante el tiempo que el hombre permaneció bajo custodia. Balanta presentó señales que advertían sobre un deterioro en su estado de salud y pidió ayuda médica en varias oportunidades.

“Balanta Paz pidió reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar (…) Otra persona detenida solicitó que lo socorrieran. Pese a estas señales de alarma, no recibió apoyo oportunamente”, señaló la Fiscalía.

La investigación también apunta al comandante de la estación, quien presuntamente habría omitido la activación de los protocolos de atención médica y no habría intervenido para detener los tratos crueles ni el uso del dispositivo eléctrico.

Según la Fiscalía, aproximadamente 20 minutos después de que se evidenciara un deterioro físico y la pérdida de conocimiento de Balanta, el hombre fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, los médicos confirmaron su muerte durante la noche del 20 de septiembre.

El resultado de Medicina Legal se conoció este lunes 19 de octubre, mientras avanzaban las actuaciones contra cuatro uniformados. El CTI y la Sijín capturaron a los policías en Soacha y Barbosa, Santander, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura agravados.

Los cuatro capturados deberán comparecer ante un juez de control de garantías. Según El Tiempo, durante las audiencias la Fiscalía presentará la imputación de cargos correspondiente para establecer la situación jurídica de cada uno de los implicados mientras continúa la investigación por la muerte de Donovan Balanta.

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