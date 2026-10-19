Por: Canal Uno

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Este lunes 19 de octubre terminó la audiencia en la que se leyó la sentencia contra las dos personas imputadas por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes asesinado en Bogotá, en la noche del 31 de octubre. El juez los condenó a 450 meses de prisión, unos 37 años y medio, por homicidio agravado.

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Pocos minutos después de la diligencia, David Moreno, hermano de la víctima, habló con Sin Carreta de Canal 1 sobre la decisión, los pasos que sigue la familia y la persona que aún no ha sido capturada.

Caso de Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno fue asesinado el 31 de octubre de 2025, después de salir de un bar en Chapinero. Según la información conocida del caso, el universitario habría sido perseguido por un grupo de personas, quienes posteriormente lo asesinaron a golpes.

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El próximo 31 de octubre se cumple un año de su muerte. Meses atrás, su hermano David y su padre, Jaime Alberto Moreno, habían hablado con Canal 1 ante el temor de que el caso pudiera prescribir.

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Condena por el homicidio de Jaime Esteban Moreno

Dos personas fueron condenadas en primera instancia a 450 meses de prisión por homicidio agravado. La familia había pedido 45 años.

“No estamos completamente conformes porque pedíamos los 45 años”, dijo David Moreno. Agregó que ninguna sentencia será suficiente para ellos, pero que al menos saben que el crimen no quedará completamente impune.

Durante la audiencia, el juez explicó que los condenados se habrían aprovechado del estado de indefensión de Jaime Esteban y que continuaron con la agresión aun cuando él ya no podía responder a los golpes.

Este punto pesó en la condena. Según lo expuesto, no se trató de un accidente, ni de un momento de rabia, sino de un hecho que se habría premeditado y que ninguno de los implicados detuvo. El despacho también lo calificó como un acto irreparable.

¿Qué pruebas se presentaron en el caso?

De acuerdo con David Moreno, en la audiencia se hizo una recopilación de cómo ocurrió el homicidio de su hermano, con base en los testimonios de testigos y en los videos presentados durante el proceso.

El hermano de la víctima contó que para la familia fue doloroso volver a escuchar los hechos y ver a los condenados, quienes, según su relato, no mostraron reacción ante la sentencia.

“Fue algo completamente devastador volver a repetir todo. Fue completamente devastador volver a ver a los asesinos, a los homicidas ya puestos en primera instancia. No es fácil, no es fácil ningún proceso de estos. Cualquier persona que ha vivido esto sabe que esto es imposible de sanar. Bien lo decía el juzgado, es un acto irreparable. No se puede volver la vida de mi hermano”.

La familia anuncia que apelará la condena

La familia anunció que presentará un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, con el objetivo de que la pena llegue a los 45 años que solicitaron.

“Claramente no esperábamos una condena que estaba por debajo de lo que habíamos pedido, no esperábamos unos 450 meses y nos dio muy duro, pero nada hasta la primera instancia y vamos a ver cómo hacemos el recurso de apelación para intentar llegar a nuestro objetivo principal”, afirmó David Moreno.

¿Quién falta por capturar en el caso?

En el proceso falta una tercera persona, la mujer a quien la familia señala como la determinadora del homicidio. En la emisión de Sin Carreta se refirieron a ella como “la chica de azul”.

Según David Moreno, la orden de captura en su contra fue expedida en diciembre de 2025, pero hasta ahora se desconoce su paradero. Por eso hizo un llamado a la Policía y a la ciudadanía para que sea capturada o para que se presente ante las autoridades. También agradeció el trabajo de la Fiscalía en el caso.

¿Cómo recuerda la familia a Jaime Esteban Moreno?

“Mi hermano no es una sentencia, mi hermano no son 37 años”, dijo David Moreno. Lo describió como una persona sonriente, tranquila y feliz, que disfrutaba de su vida en familia y que quería seguir explorando sus sueños, su carrera y sus metas.

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