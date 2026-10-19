Por: El Espectador

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Una importante decisión ambiental marca el futuro del agua en Bogotá. De acuerdo con la información de El Espectador, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para reutilizar hasta 77 litros por segundo de agua tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, ubicada en la capital. Esta concesión, confirmada mediante la Resolución 002756 del 13 de octubre de 2026, será válida durante ocho años y representa un paso estratégico para responder a los desafíos que implica el uso intensivo de agua potable en actividades industriales.

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Según lo dispuesto por la ANLA, esta autorización permite que el 30 % de las aguas residuales generadas en Bogotá, tras haber sido tratadas en la PTAR Salitre, sean aprovechadas en procesos industriales donde no se necesita agua de calidad potable. Esto busca disminuir la presión sobre el suministro tradicional de la ciudad. No obstante, si bien el permiso fue concedido, la iniciativa aún se encuentra en fase de planeación, ya que el Acueducto debe desarrollar la infraestructura y los métodos de distribución requeridos para llevar el agua residual tratada a los usuarios potenciales.

La estrategia también responde a una política de economía circular por parte de la EAAB, alineada con la idea de reincorporar recursos previamente considerados residuos a circuitos productivos. Entre los sectores beneficiados, el Acueducto contempla la fabricación de concreto y asfalto, la limpieza urbana, el riego de espacios públicos y el enfriamiento de centros de datos. Entidades públicas y privadas como la Unidad de Mantenimiento Vial, el Jardín Botánico de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Metro Línea 1 y la empresa Cemex ya han expresado su interés, aunque aún no existen acuerdos estipulados ni fechas de inicio de suministro.

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, señaló que la medida fortalece la seguridad hídrica de la ciudad, especialmente en el contexto de eventos climáticos extremos como El Niño. Por su parte, la ANLA debió diferenciar entre el piloto inicial de recirculación aprobado en 2025, que no requería cambios en la licencia ambiental, y la concesión definitiva que sí exige cumplir con nuevas condiciones técnicas y legales, según la Resolución 1256 de 2021.

El impacto de este proyecto dependerá de la pronta implementación de las infraestructuras necesarias y de los acuerdos efectivos con las entidades interesadas. Bogotá, así, da un paso hacia el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico –aunque su transición del papel a la realidad aún espera definiciones clave en materia de fechas, costos y volúmenes asignados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué sirve el agua residual tratada de la PTAR Salitre en Bogotá?

El agua residual tratada producida por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre se usará en procesos industriales como la elaboración de concreto y asfalto, riego de jardines, limpieza de calles y en sistemas de refrigeración, aprovechando que en estas actividades no se requiere agua potable y contribuyendo a la reducción del consumo de agua convencional.

¿Qué entidades pueden usar el agua tratada de la PTAR Salitre en Bogotá?

Entidades como la Unidad de Mantenimiento Vial, el Jardín Botánico de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Metro Línea 1 y la empresa Cemex han mostrado interés en utilizar el agua residual tratada según información de la EAAB, aunque todavía no existen acuerdos formales ni fecha para el comienzo del suministro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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