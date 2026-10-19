Por: Portal Bogotá

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Pequeñas y medianas empresas de Bogotá tienen una nueva oportunidad para obtener respaldo financiero gracias a la estrategia Buena Paga, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta iniciativa, presentada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), está dirigida a quienes buscan fortalecer su negocio y necesitan apoyo para acceder a recursos del sistema financiero formal. De acuerdo con la SDDE, la motivación principal es acompañar a emprendedores que requieren respaldo mientras recuperan o consolidan su historial crediticio.

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Según María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, "en Bogotá queremos que los pequeños negocios tengan más oportunidades para crecer y fortalecer sus actividades. Con Buena Paga ofrecemos diferentes opciones para que puedan acercarse al sistema financiero, recibir orientación y conocer alternativas de financiación de acuerdo con su situación. No se trata solamente de acceder a un crédito, sino de hacerlo con información, preparación y mejores herramientas para tomar decisiones".

Buena Paga está compuesta por cuatro rutas diseñadas para atender diversas necesidades de los pequeños negocios. La primera es Buena Paga Acceso, enfocada en ayudar a negocios que requieren financiación formal para impulsar su actividad, con incentivos relacionados con el acceso al crédito y buen comportamiento de pago, siempre según las condiciones establecidas por el programa.

La segunda ruta, Buena Paga Rebancarización, está pensada para quienes han tenido dificultades con su historial crediticio y buscan volver al sistema financiero. Ofrece orientación financiera, educación y acompañamiento para explorar nuevas opciones. Si la persona accede a un crédito elegible, puede recibir un incentivo del 25 % del valor financiado.

Por otro lado, la ruta Buena Paga Ruta al Crédito está orientada a quienes no han accedido a un crédito formal o llevan tiempo sin hacerlo. Incluye asesoría para organizar documentos y prepararse adecuadamente para la solicitud. Al completar el proceso y obtener un crédito que cumpla las condiciones, se otorga un incentivo de $500.000 al capital de la deuda.

Finalmente, la ruta Buena Paga Garantía facilita el acceso a créditos productivos mediante una alianza con el Fondo Nacional de Garantías (FNG). Ofrece una garantía que cubre hasta el 70 % del crédito, asumiendo la SDDE el 100 % del costo de la comisión correspondiente.

Para postularse, cada ruta exige cumplir ciertos requisitos, los cuales pueden consultarse en la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Es importante señalar que Buena Paga no entrega préstamos directamente ni asegura la aprobación, ya que la decisión de cada solicitud depende de las entidades financieras y la disponibilidad de los recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el programa Buena Paga para pequeños negocios en Bogotá?

El programa Buena Paga, desarrollado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, ofrece cuatro rutas diferentes para apoyar a pequeños negocios que buscan acceso al crédito. Cada ruta está diseñada para responder a necesidades específicas, como acceder a financiación formal, superar dificultades de historial crediticio, preparar la solicitud de crédito y facilitar garantías para obtener respaldo financiero. Las condiciones y requisitos específicos deben consultarse en la web de la entidad.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a las rutas del programa Buena Paga?

Los requisitos para acceder a las diferentes rutas del programa Buena Paga varían dependiendo de la opción seleccionada. Se recomienda revisar detenidamente las condiciones y criterios en la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico antes de iniciar el proceso, pues cada ruta solicita documentación y condiciones puntuales según el perfil y la situación de cada negocio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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