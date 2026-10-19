Por: Portal Bogotá

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Este martes 20 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud invita a toda la ciudadanía de Bogotá a acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados con el documento de identidad, para iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación. Según información oficial publicada por la Secretaría Distrital de Salud, la jornada está enfocada en prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras, y cuenta también con la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

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Actualmente, Bogotá dispone de más de 200 puntos fijos de vacunación, ubicados estratégicamente en centros de salud y en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), lo que permite el acceso constante y seguro a la inmunización para la población. Además, la ciudad implementa de forma continua espacios temporales y puntos móviles en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta circulación de personas, actualizando la información diariamente en sus canales oficiales. De acuerdo con lo reportado, los puntos asignados para este martes estarán disponibles desde las 8:00 a. m.

La Secretaría Distrital de Salud subraya la importancia de la vacunación para poblaciones prioritarias. Para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en gestantes y personas mayores de 60 años, el proceso se realiza solamente en puntos de atención autorizados, donde se cuenta con valoración médica y acompañamiento especializado, con el propósito de garantizar una administración segura. La ubicación detallada de estos puntos puede consultarse a través de enlaces oficiales difundidos por Secretaría Distrital de Salud.

Quienes deseen ubicar el punto de inmunización más cercano pueden apoyarse en la herramienta digital Mapas Bogotá, siguiendo unos simples pasos: acceder al buscador, escribir la palabra "vacunación", seleccionar la opción de instituciones con servicio de vacunación y luego navegar para encontrar la dirección y el horario de atención del punto seleccionado. La recomendación es asistir siempre con el documento de identidad y consultar previamente cualquier dato necesario en las páginas oficiales, todo esto con el objetivo de hacer más eficiente y seguro el acceso a la vacunación en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 20 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el 20 de octubre de 2026 habrá múltiples puntos de vacunación activos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y más de 200 lugares fijos distribuidos en la ciudad. La ubicación exacta puede consultarse en el enlace oficial proporcionado por la entidad, que ofrece información detallada y actualizada cada día.

¿Cómo pueden las personas encontrar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

Las personas pueden encontrar el punto de vacunación más cercano utilizando la plataforma digital Mapas Bogotá. Deben activar el buscador, escribir "vacunación" y seleccionar la opción de instituciones con este servicio. Desde allí, pueden explorar el mapa, revisar direcciones, horarios y asistir con su documento de identidad, como indica la Secretaría Distrital de Salud. El proceso está diseñado para facilitar el acceso seguro y oportuno a las vacunas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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