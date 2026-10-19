Por: Portal Bogotá

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Desde el domingo 18 de octubre, el servicio alimentador 9-7 Bosa La Independencia implementó cambios en la distribución de sus paradas, lo que representa una modificación significativa para los habitantes de la zona. Este servicio hace parte de la flota de TransMiZonal, contribuyendo a la movilidad en Bogotá y atendiendo una demanda creciente en el sector de Bosa. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de Bogotá, estos ajustes en la ruta buscan mejorar la cobertura y brindar opciones más eficientes para los usuarios.

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En cuanto a los horarios, el alimentador opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m., siendo esta la primera llegada al portal, hasta la última salida a las 0:30 a.m. Por su parte, los domingos y días festivos, la operación inicia a la misma hora, pero la última salida se realiza a las 11:30 p.m. De acuerdo con lo señalado en la comunicación oficial de TransMilenio, durante los domingos y festivos, la ruta amplía su servicio sumando cuatro paraderos adicionales: Bosa Brasilia, Villa Colombia II Sector, La Magnolia II y Siracuza I y II. Esta extensión tiene como objetivo incrementar la cobertura del trayecto y responder a las necesidades de los habitantes en estas áreas específicas.

Para mantenerse informado sobre el estado de la operación y planificar su recorrido, TransMilenio recomienda a los usuarios consultar su canal de WhatsApp, utilizar la aplicación oficial TransMiApp y visitar el sitio web institucional. Estas herramientas digitales permiten acceder a actualizaciones en tiempo real y facilitar la organización de los trayectos diarios. Asimismo, se invita a los ciudadanos a revisar la agenda de marchas y manifestaciones previstas en Bogotá, sociales en los canales oficiales, para anticipar cualquier ajuste necesario en sus desplazamientos.

Los cambios en la operación del 9-7 Bosa La Independencia responden a la intención de garantizar un servicio más eficiente y cercano para los usuarios del sistema, priorizando su movilidad y la posibilidad de acceder a distintos puntos de la capital. Todas las modificaciones anunciadas han sido informadas por canales oficiales como el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y TransMilenio, lo que respalda la veracidad de los datos presentados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios se implementaron en la ruta alimentadora 9-7 Bosa La Independencia?

El principal ajuste realizado en la ruta alimentadora 9-7 Bosa La Independencia fue la modificación de la distribución de sus paradas, iniciando desde el domingo 18 de octubre. Además, se amplió la cantidad de paraderos los domingos y festivos, incluyendo cuatro nuevos puntos: Bosa Brasilia, Villa Colombia II Sector, La Magnolia II y Siracuza I y II, con el propósito de ofrecer mayor cobertura a los usuarios en estos días.

¿Cuáles son los horarios actuales del alimentador 9-7 Bosa La Independencia de TransMilenio?

El alimentador 9-7 Bosa La Independencia opera de lunes a sábado con la primera llegada al portal a las 4:00 a.m. y la última salida a las 0:30 a.m. Los domingos y festivos, mantiene la primera llegada a las 4:00 a.m., pero la última salida se realiza a las 11:30 p.m., según información divulgada por TransMilenio y el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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