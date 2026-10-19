Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Mi Casa en Bogotá’, impulsado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), ha sido elegido finalista en la categoría Proyecto – Vivienda de los World Smart City Awards 2026. Este prestigioso reconocimiento internacional destaca iniciativas urbanas innovadoras y posiciona a la capital colombiana junto a proyectos de Brasil, Turquía y Grecia, luego de que la convocatoria recibiera 533 candidaturas de 68 países. El ganador será anunciado el 4 de noviembre durante el Smart City Expo World Congress en Barcelona, España, de acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat.

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La nominación reconoce el modelo integral de ‘Mi Casa en Bogotá’. Según Vanessa Velasco, secretaria distrital del Hábitat, este es "un reconocimiento internacional a una forma de hacer política de vivienda", donde la visión va mucho más allá de facilitar la compra de una casa. El enfoque busca transformar también el entorno y la ciudad, articulando el acceso a vivienda con inclusión social, nuevas oportunidades y la revitalización de los barrios.

Desde su puesta en marcha, el programa ha entregado más de 38.000 subsidios, encaminados a su meta de 75.000 en el cuatrienio. Los datos de la Secretaría Distrital del Hábitat muestran que la mayor parte de los subsidios —el 76,7 %— ha llegado a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Además, el 64,4 % de los subsidios ha sido asignado a mujeres cabeza de hogar, reforzando el componente social de la iniciativa.

La medición del Índice de Revitalización Urbana, que refleja cambios en la calidad urbana de los sectores intervenidos, aumentó en promedio de 0,41 a 0,46 en las zonas donde residen los beneficiarios. Este dato resalta el impacto en la transformación del entorno, una de las prioridades del programa.

Los World Smart City Awards, entregados desde 2011 en el marco del Smart City Expo World Congress organizado por Fira de Barcelona, premian las mejores prácticas urbanas a nivel global. En esta edición, Bogotá compite con tres proyectos que también abordan problemáticas habitacionales: New Caximba en Brasil, que traslada familias de asentamientos vulnerables; YearRound Housing en Turquía, que aprovecha viviendas subutilizadas; y Rock the Block en Grecia, enfocado en la asequibilidad mediante la participación ciudadana.

La participación de Bogotá, acompañada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no solo la ubica como referente internacional, sino que abre puertas a la cooperación y el intercambio de conocimientos sobre soluciones habitacionales integrales que impactan la vida urbana y social de las comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ‘Mi Casa en Bogotá’ fue seleccionado para los World Smart City Awards 2026?

‘Mi Casa en Bogotá’ fue seleccionado por su enfoque integral que no solo facilita el acceso a vivienda asequible, sino que también impulsa la inclusión social y la revitalización urbana. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, el programa ha entregado más de 38.000 subsidios, priorizando hogares con bajos ingresos y mujeres cabeza de hogar, y mejorando el Índice de Revitalización Urbana en los sectores intervenidos.

¿Qué impacto social y urbano ha tenido el programa ‘Mi Casa en Bogotá’ hasta ahora?

El programa ha beneficiado principalmente a hogares con menos de dos salarios mínimos, otorgando el 64,4 % de los subsidios a mujeres cabeza de hogar. Además, los proyectos asociados evidencian un aumento en el Índice de Revitalización Urbana, lo que significa que ha mejorado tanto las condiciones habitacionales como la calidad del entorno y la vida en los barrios intervenidos, según cifras de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.