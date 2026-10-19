Por: El Espectador

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El empresario Ricardo Leyva enfrenta un proceso judicial de alto perfil en Bogotá luego de que la Fiscalía General de la Nación le informara oficialmente el escrito de acusación en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada, bajo la figura de coautoría y con modalidad dolosa. Esta acusación le fue comunicada en una diligencia realizada en el búnker de la Fiscalía el lunes 19 de octubre, según reportes de El Espectador. Leyva no aceptó los cargos y ahora deberá defenderse en un juicio público para demostrar su inocencia frente a los señalamientos.

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La base de la investigación son los hechos ocurridos entre 2020 y 2025, periodo en el cual Karen Santos, exesposa de Leyva, denunció haber sido víctima de violencia física, psicológica y económica. Santos hizo públicas sus denuncias y afirmó haber sufrido agresiones durante años. Parte de su testimonio incluye videos en los cuales se observa a Leyva persiguiéndola con un cuchillo y amenazándola de muerte. Estas pruebas motivaron el traslado del expediente desde Barranquilla a Bogotá y la asignación del caso a una fiscalía especializada.

De acuerdo con Santos, la violencia ejercida por Leyva iba mucho más allá de lo físico: en entrevista con CAMBIO, detalló que sufrió golpizas con el puño cerrado, humillaciones y control psicológico. Santos relató que él le exigía ocultar las lesiones bajo la versión de que se trataba de accidentes, con el argumento de no perjudicar la “reputación de la familia”. Para sustentar su denuncia, entregó a las autoridades no solo videos y fotografías de las lesiones, sino también reportes médicos y grabaciones de llamadas.

Santos expresó que decidió hacer públicas las denuncias por miedo a que algo peor pudiera ocurrirle: “Yo sé que a las mujeres nunca nos creen. Y si estoy mostrando esto, es porque no me queda otro camino. o hablo o me matan”. Su accionar evidencia la compleja dinámica de la violencia intrafamiliar y los retos que enfrentan las víctimas a la hora de denunciar.

De manera paralela, Leyva presentó una denuncia por el delito de extorsión contra Santos. Según su versión, ella lo habría amenazado con divulgar un video íntimo. Esa denuncia quedó en manos del fiscal 175 de Medellín, quien solicitó medidas de protección para Leyva, entre ellas, la prohibición para Santos de contactarlo sin autorización judicial y atención prioritaria en los comandos de Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso legal que enfrenta Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar agravada?

Ricardo Leyva enfrenta una acusación formal por violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, bajo la modalidad de coautoría dolosa. No aceptó los cargos presentados por la Fiscalía, por lo que tendrá que presentarse ante un juez y demostrar su inocencia durante el juicio. El proceso incluye la valoración de videos, testimonios y otras pruebas aportadas por la denunciante.

¿Qué evidencia aportó Karen Santos en la denuncia contra Ricardo Leyva?

Karen Santos entregó videos en los que se observa a Leyva persiguiéndola con un cuchillo, así como fotografías de lesiones, reportes médicos que documentan el maltrato físico y grabaciones de llamadas donde presuntamente recibió amenazas. Toda esta información fue clave para que la Fiscalía profundizara en la investigación y trasladara el caso a Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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