Por: Portal Bogotá

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La estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" ha desplegado nuevamente su oferta social, asegurando la cobertura en todas las localidades de la capital. En esta oportunidad, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) organiza una jornada dedicada a informar y orientar a los habitantes de Ciudad Bolívar sobre el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). De acuerdo con la SDIS, la actividad se llevará a cabo el martes 20 y el miércoles 21 de octubre de 2026, desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., en la Casa de la Cultura de Arborizadora Baja, localizada en la carrera 38 # 59B - 43 Sur.

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Durante estos dos días, quienes asistan podrán acceder a información detallada sobre las transferencias monetarias de IMG. La jornada tiene como propósito dar a conocer los requisitos para obtener los apoyos económicos, los procedimientos de pago, así como los canales disponibles para atención y consultas relacionados con el programa, según informó la Secretaría de Integración Social. De esta manera, la estrategia busca despejar dudas frecuentes y acercar la información a quienes realmente la necesitan.

La jornada contará con el acompañamiento de reconocidos operadores financieros como DaviPlata, MOVii y dale!, quienes desempeñarán un papel clave en los procesos de bancarización. Su presencia tiene el objetivo de orientar a los asistentes en la apertura de billeteras digitales y facilitar los trámites necesarios para la recepción de las transferencias monetarias. Este tipo de orientación es fundamental para las familias que aún no tienen acceso a servicios financieros formales, como lo destacó la SDIS en un post publicado en su cuenta oficial de la red social X.

Adicionalmente, estará presente el equipo del Sisbén, encargado de resolver inquietudes de la ciudadanía y entregar información personalizada sobre los procesos relacionados con este sistema de identificación y clasificación socioeconómica. Acceder a una atención cercana y pertinente permite a los habitantes de localidades como Ciudad Bolívar conocer de primera mano las rutas y mecanismos de los apoyos sociales implementados por la administración distrital.

Con la realización de estas jornadas, la Secretaría Distrital de Integración Social refuerza su compromiso de fortalecer la presencia institucional y garantizar que la ciudadanía tenga acceso claro y directo a los beneficios sociales. La invitación se extiende tanto a quienes ya reciben apoyos de IMG como a quienes quieran conocer más sobre la estrategia, invitándolos a participar, resolver dudas y familiarizarse con los procesos y canales de atención habilitados en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza la jornada de atención del Ingreso Mínimo Garantizado en Ciudad Bolívar?

La jornada especial para resolver inquietudes sobre apoyos económicos del Ingreso Mínimo Garantizado se llevará a cabo el martes 20 y el miércoles 21 de octubre de 2026, desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., en la Casa de la Cultura de Arborizadora Baja, ubicada en la carrera 38 # 59B - 43 Sur, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Qué servicios ofrecen los operadores financieros durante la jornada del Ingreso Mínimo Garantizado?

Durante la jornada, los operadores financieros DaviPlata, MOVii y dale! brindarán orientación para facilitar procesos de bancarización y apertura de billeteras digitales, permitiendo así que los beneficiarios puedan gestionar de manera adecuada la recepción de las transferencias monetarias de IMG, según la Secretaría de Integración Social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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