Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una nueva edición de la Aprobatón de Trámites 2026, impulsada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), con el objetivo de agilizar la atención a la ciudadanía interesada en realizar intervenciones en inmuebles de la ciudad. Según información oficial del IDPC, la jornada tendrá lugar este martes 20 de octubre de 2026, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en la sede Palomar del Príncipe, ubicada en la Calle 12B No. 2 – 96. Este evento, organizado bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca que propietarios, poseedores y responsables de bienes encuentren asesoría técnica directa y efectiva, y puedan gestionar aprobaciones necesarias para reformas locativas en sus inmuebles.

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De acuerdo con el IDPC, esta iniciativa se enmarca en una estrategia para facilitar la gestión de trámites y asegurar que cualquier reparación o intervención cumpla con la normativa vigente, protegiendo el patrimonio cultural de la ciudad. En la Aprobatón podrán participar quienes presenten el certificado de tradición y libertad del inmueble, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario. En el caso de personas jurídicas, es requisito adjuntar también la fotocopia de la cédula del representante legal. Estos documentos, informan fuentes oficiales, deben entregarse en formato físico, ya que serán archivados como parte del expediente de cada predio.

Durante la jornada, el equipo técnico del IDPC evaluará las solicitudes y ofrecerá respuestas oportunas sobre la viabilidad de las intervenciones. El acompañamiento será personalizado y permitirá avanzar en los procesos de aprobación de manera más rápida que los canales habituales. El espacio está enfocado en diferentes tipos de reparaciones locativas, tales como pintura en fachadas e interiores, mantenimiento de trabajos en madera y metal, sustitución de accesorios sanitarios, además del mantenimiento de redes eléctricas, hidráulicas e hidrosanitarias.

Dentro de los servicios, también se prestará orientación sobre acciones catalogadas como ‘primeros auxilios’ en edificación, es decir, intervenciones inmediatas para mitigar daños, así como la evaluación y apuntalamiento de estructuras con riesgo de ruina. En suma, el propósito central es garantizar la seguridad de los ocupantes y preservar la estructura de los bienes patrimoniales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué documentos se deben presentar para participar en la Aprobatón de Trámites del IDPC en Bogotá?

Para tomar parte en la Aprobatón de Trámites del IDPC, los ciudadanos deben llevar el certificado de tradición y libertad del inmueble y una fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario. En el caso de que el bien pertenezca a una persona jurídica, se requiere la cédula del representante legal. Todos los documentos deben presentarse impresos para su archivo durante el proceso de revisión.

¿Qué tipo de reparaciones se pueden gestionar durante la Aprobatón del IDPC en Bogotá?

Durante la jornada Aprobatón, se ofrece asesoría y aprobación para reparaciones locativas como pintura de interiores y fachadas, mantenimiento de carpintería metálica y de madera, cambios en accesorios sanitarios, mantenimiento a redes eléctricas, hidráulicas e hidrosanitarias, primeros auxilios estructurales y apuntalamientos ante amenazas de ruina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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