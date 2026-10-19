Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a todos los habitantes y visitantes de Bogotá a sumarse a una experiencia cultural gratuita y participativa con el evento de tango en comunidad, denominado ‘Susurros de Bandoneón’. Esta actividad está programada para el viernes 23 de octubre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, con entrada libre hasta que se complete el aforo, según la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

‘Susurros de Bandoneón’ forma parte de los Salones de Baile que impulsa Idartes, y cuyo objetivo principal es abrir espacios de integración social en los que personas de todas las edades pueden acercarse a distintos géneros musicales y de danza. En estos eventos, la participación se desarrolla bajo la guía de bailarinas y bailarines profesionales, quienes ofrecen una experiencia inmersiva y didáctica para los asistentes. De acuerdo con la misma fuente, los géneros interpretados en estos salones incluyen desde salsa, tango, bachata y merengue, hasta manifestaciones de baile tradicionales originarias del Caribe, el Pacífico y la región andina de Colombia.

La invitación de Idartes destaca el valor de estos encuentros más allá de la actividad física. Los Salones de Baile promueven el bienestar emocional, la integración y el fortalecimiento de la comunidad, al permitir que la danza se convierta en un puente para el encuentro y el reconocimiento entre los ciudadanos. Además, este tipo de iniciativas contribuye a la construcción de tejido social y a la sana convivencia.

El evento se realizará de 5:00 a 7:00 p. m. y tendrá como escenario el Ágora, en el piso 6 del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 No.11 – 69. La entrada es gratuita y abierta a todos los interesados, hasta que se complete la capacidad del lugar.

Idartes, entidad distrital encargada de promover la cultura y las artes en la ciudad, continúa así con su apuesta por democratizar el acceso al arte y la cultura, ofreciendo escenarios en los que las personas puedan participar, aprender y fortalecer lazos sociales a través de la danza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en Bogotá para disfrutar gratuitamente?

De acuerdo con la información disponible en la Alcaldía de Bogotá, Idartes organiza Salones de Baile gratuitos como ‘Susurros de Bandoneón’, en los cuales cualquier persona puede aprender y disfrutar de géneros musicales variados como tango, salsa, bachata, merengue y bailes tradicionales colombianos, dirigidos por profesionales y abiertos a la comunidad sin costo, hasta completar el aforo.

¿Cómo ayudan los Salones de Baile gratuitos en Bogotá a promover la integración y el tejido social?

Según lo reportado por la fuente oficial, los Salones de Baile impulsados por Idartes fomentan la actividad física, el bienestar emocional y la integración comunitaria. Al invitar a personas de todas las edades y facilitar el aprendizaje de la danza, estos espacios contribuyen a fortalecer los lazos sociales y a construir una convivencia más cercana y colaborativa entre los asistentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z