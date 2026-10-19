Por: El Espectador

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Este año se cumple una década desde que ‘De Cero a Siempre’, la política pública para la primera infancia en Colombia, fue promulgada como ley. Esta iniciativa tenía como objetivo central garantizar los derechos y la atención integral de niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad. Para conmemorar este aniversario, un grupo de 14 investigadores, pertenecientes a prestigiosas instituciones como la Universidad de Los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad Nacional, la Universidad de Oxford, Harvard y la Universidad de Nueva York, analizaron en profundidad la situación actual de cerca de 4,5 millones de niños y niñas menores de seis años en el país, de acuerdo con lo señalado en el informe.

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El estudio, realizado por integrantes del Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS), partió de una pregunta clave: ¿cómo están creciendo hoy los niños y niñas que hacen parte de esta política? Para responder, entre febrero y julio de 2026, los investigadores entrevistaron a personas vinculadas directamente a ‘De Cero a Siempre’, incluyendo funcionarios de varios ministerios, miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), académicos, representantes de organismos multilaterales y de organizaciones sociales. Además, examinaron bases de datos y literatura científica relevante para el tema, según la información recogida.

Uno de los análisis destacados fue liderado por el equipo en el que participó Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT. Este equipo se dedicó a observar lo que sucede en los hogares comunitarios del ICBF, especialmente en las ciudades de Bogotá y Cartagena. Se enfocaron en cómo interactuaban las maestras con los niños y niñas, así como en el tipo de apoyo que recibían cuando enfrentaban dificultades. Esta observación directa buscó identificar las dinámicas cotidianas y la forma en que la política se traduce en acciones concretas dentro de estos espacios, de acuerdo con los hallazgos obtenidos por el grupo de investigadores.

El análisis integral permitió no solo recoger testimonios y experiencias de quienes aplican la política, sino también revisar evidencia científica para aproximarse de manera precisa al impacto de ‘De Cero a Siempre’ en la vida de los menores. No obstante, los detalles sobre los resultados encontrados y las conclusiones a las que arribaron los investigadores no fueron mencionados en la información consultada, por lo que su mención queda fuera de este resumen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la política ‘De Cero a Siempre’ en Colombia?

‘De Cero a Siempre’ es una política pública destinada a la primera infancia en Colombia, cuyo propósito es garantizar los derechos y asegurar la atención integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad. Se promulgó hace diez años como una ley, marcando el inicio de un enfoque estatal sobre el desarrollo temprano y su protección, según los datos proporcionados.

¿Cómo investigó el Colectivo CIMIENTOS el impacto de ‘De Cero a Siempre’?

El Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS) llevó a cabo entrevistas a 24 personas cercanas a la política, incluyendo funcionarios públicos y representantes de organizaciones relacionadas. Además, revisaron bases de datos y literatura científica para analizar en profundidad cómo se desarrolla actualmente la infancia en Colombia en el marco de esta política.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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