Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) anuncia la llegada de ‘Suave Piñata’, una obra de teatro contemporáneo del colectivo La Colifata, a uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá: el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Este montaje hace parte de la temporada Ópera prima 2026 y se presentará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. De acuerdo con Idartes, la puesta en escena invita a los espectadores a una experiencia teatral que va más allá de la contemplación pasiva, proponiendo una relación directa y activa entre el público y la obra.

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‘Suave Piñata’, interpretada por La Colifata, parte de una historia inspirada en la pérdida. La trama se centra en el personaje Rudo, quien confía el cuidado de su perro Bandera a Norma. Al regresar, Rudo se encuentra con la noticia de que el animal ha fallecido por descuido. Este hecho desencadena una profunda exploración sobre la culpa, el castigo personal y la necesidad de reparar el daño cometido: Norma, abrumada por una culpa que considera irreversible, decide someterse a un ritual de castigo propio en búsqueda de equilibrio y restitución.

La obra se caracteriza por desdibujar los límites convencionales entre los actores y quienes asisten como espectadores. Según información suministrada por Idartes, La Colifata integra el espacio y la participación del público a la narración dramática, logrando que cada función sea una experiencia única y participativa. Así, el público es invitado a ser parte activa del relato, en sintonía con la apuesta artística del grupo.

Desde su fundación en 2020, La Colifata ha enfocado su labor teatral en la dramaturgia contemporánea, el uso de escenarios no tradicionales y la experimentación constante sobre la relación entre escena y audiencia. Sus creaciones buscan transformar la percepción usual del teatro, haciendo del espacio un elemento vital dentro de su lenguaje dramático.

La función tendrá lugar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No. 22 – 47 de Bogotá. La entrada está disponible con boletería. Este evento forma parte de una programación que reafirma la apuesta de Idartes por la cultura y el teatro contemporáneo en la ciudad, consolidando su papel en la vida artística de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘Suave Piñata’ presentada por La Colifata?

La obra ‘Suave Piñata’, creada por La Colifata, narra la historia de Rudo y Norma, quienes enfrentan una situación marcada por la pérdida, la culpa y el castigo. Tras la muerte del perro Bandera, ocurrida bajo el cuidado accidental de Norma, la trama profundiza en los sentimientos de arrepentimiento y la búsqueda de reparación. La obra posiciona estos temas a través de una propuesta escénica donde el espectador se integra en la experiencia teatral.

¿Cómo innova La Colifata en su relación con el público y los espacios teatrales?

La Colifata se distingue por su enfoque en la dramaturgia contemporánea y la experimentación con espacios no convencionales. Según información de Idartes, el grupo busca que los espectadores participen activamente en el relato escénico, eliminando la barrera tradicional entre escenario y público. Esto transforma tanto el espacio como el rol del espectador, convirtiéndolo en un participante fundamental dentro del desarrollo de la obra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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