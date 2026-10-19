Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes, conocido como Idartes, junto con la Casona de la Danza, invitan a participar en un taller de ballet infantil en familia que busca crear un espacio donde la danza clásica y el juego sean puentes para el fortalecimiento de los lazos afectivos y la psicomotricidad. Según Idartes, esta actividad está programada para el sábado 24 de octubre de 2026, desde las 3:00 de la tarde, y se lleva a cabo en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera 17-01 en Bogotá. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa.

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Este taller no es solo un encuentro pedagógico, sino el inicio de una actividad compartida en la que cada niña o niño y su familia tienen la oportunidad de experimentar juntos el primer contacto con la técnica fundamental de la danza clásica. De acuerdo con la información oficial, la propuesta responde al deseo de muchas familias de estar presentes y acompañar de cerca cada paso y emoción en esta etapa de descubrimiento. El evento está diseñado para que madres, padres y tutores participen juntos en la experiencia, permitiendo que la danza en familia sea el vehículo para nutrir la relación afectiva y apalancar un desarrollo infantil feliz y saludable.

La estructura de la clase contempla la aplicación de la técnica básica del ballet, así como el trabajo de expresión corporal, improvisación y juegos coreográficos. Este enfoque permite no solo la exploración creativa y física, sino que propicia la construcción de la autoestima en la infancia y el diálogo corporal entre los integrantes de la familia. Según Idartes, la finalidad es ofrecer un espacio cálido en el que los participantes encuentren nuevas maneras de relacionarse, empleando el movimiento y el contacto físico como mecanismos de acercamiento y relajación mutua.

La dirección del taller está a cargo de la precursora y directora artística del Colectivo Tanz, reconocida bailarina, docente de ballet y coreógrafa con experiencia en la promoción de la Danza In Situ y danza experimental. Su especialidad es el syllabus ruso de la técnica veganova, y su liderazgo ha impulsado diferentes proyectos en la Mesa Local de Danza de Suba y en el propio Colectivo Tanz.

La invitación está abierta para quienes deseen descubrir la danza clásica en familia y convertir el movimiento en una experiencia afectiva única, gracias a esta alianza entre Idartes y la Casona de la Danza.

¿En qué consiste el taller de ballet infantil en familia de la Casona de la Danza?

Este taller, según el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, ofrece clases de ballet que integran a niñas y niños junto a sus familias, permitiendo explorar la técnica básica de la danza clásica, la improvisación y juegos coreográficos. El objetivo principal es fortalecer los vínculos familiares, promover la creatividad y el desarrollo de la psicomotricidad a través de actividades lúdicas y el contacto físico.

¿Cómo inscribirse al taller gratuito de ballet en familia en Bogotá en 2026?

De acuerdo con la información de Idartes, la participación en este taller requiere inscripción previa y la entrada es gratuita. El taller se realizará el 24 de octubre de 2026, a las 3:00 p.m. en la Casona de la Danza de Bogotá. Las inscripciones están habilitadas mediante el enlace oficial proporcionado por la entidad organizadora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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