Por: Portal Bogotá

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Bogotá, catalogada como un territorio multiamenaza, afina sus estrategias para enfrentar posibles emergencias y desastres que puedan impactar tanto a sus habitantes humanos como animales. En este sentido, la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), convoca a las llamadas familias interespecie —hogares integrados por personas y animales de compañía— a participar en el simulacro ‘Bogotá 2026’. Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre de 2026 desde las 10:00 a. m., según información oficial de la Alcaldía y el propio instituto.

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La recomendación fundamental del IDPYBA, según lo difundido por su director Antonio Hernández Llamas, es que tanto instituciones como hogares estén preparados para responder a emergencias que impliquen evacuaciones inmediatas. Por ello, se notificó a juntas de acción comunal, consejos locales de propiedad horizontal, clínicas veterinarias y establecimientos especializados en el cuidado de animales para que mantengan rutas de evacuación y cuenten con los kits de emergencia adecuados. Dichos kits deben contener alimentos, agua, trasportines (guacales) para felinos, arneses o correas, elementos de identificación, golosinas, objetos de juego, documentación del animal, utensilios de higiene, mantas y un botiquín de primeros auxilios.

El director Hernández Llamas detalló que existe una articulación con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático para la atención de animales de compañía, animales de granja y especies no convencionales. Esto cubre la acción de equipos especializados, transporte, atención veterinaria, provisión de alimentos y alojamiento temporal, todo bajo protocolos estrictos de bioseguridad.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha señalado que el simulacro ‘Bogotá 2026’ reconoce e incorpora de manera oficial a las familias interespecie, permitiendo que las mascotas participen normalmente en ejercicios de evacuación. Entre las recomendaciones del IDIGER están la evacuación conjunta de humanos y animales, la visibilidad permanente de identificaciones y reservas de insumos básicos, y la asignación de responsabilidades específicas para el cuidado de los animales durante la emergencia. Además, en copropiedades, empresas y comercios se insiste en identificar y contabilizar la cantidad de animales presentes para gestionar su resguardo de forma adecuada.

De esta manera, Bogotá refuerza la importancia de estar preparados para los imprevistos, con procesos de capacitación conjunta entre funcionarios del IDPYBA y los bomberos de Bogotá, todo en beneficio de garantizar la seguridad y el bienestar animal ante situaciones adversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del simulacro ‘Bogotá 2026’ para las familias interespecie?

El simulacro ‘Bogotá 2026’ es crucial para las familias interespecie porque integra a los animales de compañía dentro del protocolo oficial de evacuación. Así se garantiza que, en caso de emergencia, los animales no sean excluidos y reciban atención adecuada en aspectos como transporte, alimentación y alojamiento temporal, de acuerdo con las directrices del IDPYBA y el IDIGER.

¿Qué debe incluir un kit de emergencia para animales de compañía en un simulacro?

De acuerdo con la información entregada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, un kit de emergencia para animales debe incluir agua, alimentos, trasportines para gatos, arneses o correas para perros, identificación visible, documentación, artículos de higiene, mantas, botiquín de primeros auxilios y objetos que brinden confort al animal como juguetes o golosinas. Esto asegura su bienestar durante una posible evacuación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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