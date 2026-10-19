Una de las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella se encontró con una respuesta que lleva a un nuevo capítulo en una de las controversias que ha surgido durante los últimos días.

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El Juzgado 24 admitió una tutela en contra del retiro de piezas artísticas del Museo Nacional, según informó Blu Radio, aunque el punto clave se mueve alrededor de la medida provisional que desemboca en un cambio.

Lo primero es que el Ministerio de Cultura debe proteger las piezas retiradas, lo que implica que estas no podrán ser destruidas, alteradas ni sacadas del mencionado Museo Nacional en Bogotá.

De igual manera, se ordenó frenar el retiro de más piezas por su contenido sin que se justifique con una determinación formal, de acuerdo con las indicaciones luego de admitir la acción legal.

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Cabe recordar que actualmente hay protestas convocadas por sectores que rechazan la decisión de quitar 30 piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y otros hitos de la memoria política colombiana.

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