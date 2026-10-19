Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo realizaron un homenaje especial a la memoria de Consuelo Araujonoguera, 25 años después de su fallecimiento, presentando la reimpresión del ‘Lexicón del Valle de Upar: voces, modismos, giros, interjecciones, locuciones, dichos, refranes y coplas del habla popular vallenata’. Esta obra, editada originalmente en 1994 por el Instituto Caro y Cuervo, es considerada una joya al retratar el riquísimo vocabulario propio de la vasta región vallenata, una zona que abarca desde la baja Guajira hasta amplias áreas del antiguo Magdalena Grande.

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La ministra de Cultura y Patrimonio, Paola Holguín, resaltó durante el evento la importancia del libro para la preservación de la memoria cultural. “Hay libros que se escriben para dejar constancia de un conocimiento; otros, para salvar del olvido fragmentos de la vida, y unos, muy pocos, que consiguen hacer ambas cosas al mismo tiempo. El Lexicón del Valle de Upar pertenece por derecho propio a esta última categoría. No se trata meramente de reeditar un texto, sino de abrir de nuevo una puerta hacia una región, hacia una memoria colectiva y, sobre todo, hacia una manera singular de nombrar el mundo”, afirmó Holguín.

La autora, Consuelo Araujonoguera, conocida como ‘La Cacica’, explicó en su momento que la publicación surgió para rescatar el léxico particular de la región, el cual se expresa con una melodía propia y es reflejo de la esencia del habla del Valle de Upar. Además, resaltó cómo ese vocabulario ha sobrevivido a pesar de la creciente influencia de expresiones extranjeras sobre el castellano. El esfuerzo de recopilación implicó visitar numerosos lugares y el aporte de expertos como Sara Daza de Acuña, Ruth Ariza Cotes, Jaime Sarmiento, Fabio Hinojosa Daza, Carlos Guevara e incluso su hijo Hernando Molina Araújo, a quien destacó como apoyo entusiasta.

Las páginas de esta obra constituyen un inventario de palabras olvidadas y expresiones de gran riqueza, creadas y perfeccionadas por los habitantes de la región. Entre los términos consignados se encuentran ‘trenquipe’, ‘faracateo’, ‘arrequiñe’, ‘juriminga’, ‘flequetear’, ‘tucutaca’ y muchos otros, algunos con raíces castizas, alterados con el tiempo y el uso popular. Al preguntarle a ‘La Cacica’ por su palabra favorita del libro, ella eligió “embeleco”, asociándola a su mayor creación: el Festival de la Leyenda Vallenata.

Curiosamente, la palabra «hubiera» no aparece en el Lexicón, pues para Araujonoguera era derrotista y no debería existir, ya que evoca situaciones imposibles de modificar. Así, la obra resulta ser un extenso y apasionado recorrido por el lenguaje popular, un ejemplo de cómo la lengua puede ser memoria viva y homenaje a quienes supieron dotarla de creatividad y color.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el ‘Lexicón del Valle de Upar’ en la cultura vallenata?

El ‘Lexicón del Valle de Upar’ representa un valioso testimonio de la identidad y la memoria lingüística de la región vallenata, pues recoge expresiones y palabras que caracterizan la vida diaria y la manera de ver el mundo de sus habitantes. De acuerdo con las palabras de la ministra Paola Holguín, la obra no solo documenta el conocimiento, sino que rescata fragmentos vitales que corren el riesgo de perderse, siendo puente fundamental entre generaciones y defensa ante la globalización del idioma.

¿Cuáles son algunos ejemplos de palabras únicas recogidas en el ‘Lexicón del Valle de Upar’?

Dentro del ‘Lexicón del Valle de Upar’ aparecen términos como ‘arrequiñe’, ‘flequetear’, ‘cacharetiar’, ‘tucutaca’ o ‘zundungo’. Cada una de estas palabras posee un significado propio nacido en la interacción social y las costumbres de la región. Esta recopilación rescata vocablos que, aunque poco comunes en el español estándar, reflejan la riqueza expresiva y creativa del habla vallenata, líneas arriba descritas por la autora y sus colaboradores, según información del Instituto Caro y Cuervo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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