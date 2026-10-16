Por: EL PILON SA

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Miguel Morales, una de las voces más representativas del vallenato romántico, conmemora cuarenta años de trayectoria artística con el lanzamiento de su álbum ‘Es Leyenda 40 Años’. Este trabajo discográfico es un homenaje a su carrera y refleja su compromiso con el género, reuniendo a intérpretes de varias generaciones que, como él, han dedicado su talento a enriquecer el folclor vallenato. Morales anunció este lanzamiento en un acto especial en el que participaron familiares, músicos reconocidos y medios de comunicación, quienes se unieron para escuchar de primera mano el testimonio de uno de los exponentes más importantes del vallenato contemporáneo, según información compartida en el conversatorio.

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Durante este encuentro, el exvocalista del grupo Los Diablitos conversó sobre los momentos más importantes de su camino musical y respondió a preguntas sobre su carrera, su legado y las metas que se ha propuesto para el futuro. El álbum ‘Es Leyenda 40 Años’ surge como respuesta a la necesidad de consolidar su aporte al vallenato y demostrar la vigencia de su propuesta artística. El evento permitió a Morales compartir su experiencia personal, los retos que ha superado y su visión sobre la trascendencia del género.

Entre las preguntas que surgieron en el conversatorio, una de las más importantes fue si la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata considera rendirle homenaje a Morales en Valledupar, teniendo en cuenta su extensa carrera y el título de su más reciente producción. Según sus propias palabras, Miguel Morales recibiría con satisfacción una distinción de la organización del festival, aunque dejó en claro que confía en la decisión que tomen. A su juicio, los homenajes a los artistas deben hacerse en vida para que puedan apreciarlos plenamente. Morales afirmó: "Yo considero que el Festival Vallenato es un certamen representativo de nuestro folclor vallenato y, de repente, considero que para hacer un homenaje a un artista debe ser en vida. Si llega la oportunidad de que la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata aquí en Valledupar le haga un homenaje a Miguel Morales, ahora que estoy en vida, todavía simpático, de ojos verdes, pues sería fenomenal. Pero yo lo dejo en manos de Dios y de ellos, que hacen parte de la organización del Festival Vallenato". Esta declaración evidencia el respeto y agradecimiento que Morales siente por el festival y sus organizadores, así como su deseo de continuar aportando al desarrollo del vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el álbum ‘Es Leyenda 40 Años’ en la carrera de Miguel Morales?

El álbum ‘Es Leyenda 40 Años’ representa un punto clave en la carrera de Miguel Morales, ya que marca la celebración de su trayectoria de cuatro décadas dedicado al vallenato romántico. De acuerdo con lo expuesto en el conversatorio, el disco simboliza el reconocimiento de su legado musical y la conexión con intérpretes de distintas generaciones, quienes se han unido para rendir tributo a la música vallenata a través de este proyecto.

¿Por qué Miguel Morales considera importante recibir homenajes en vida?

Según manifestó Morales en el conversatorio con medios de comunicación y asistentes, para él es fundamental que los homenajes se realicen en vida, ya que esto permite a los artistas disfrutar del reconocimiento y valorar el aprecio de su público y colegas. Morales expresó que agradecería ser homenajeado por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y dejó en claro que esta clase de distinciones enriquecen la cultura y motivan a los músicos a continuar trabajando por su género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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