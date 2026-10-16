Por: EL PILON SA

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La empresa proveedora de energía Energua anunció una interrupción programada del servicio eléctrico para el sábado 17 de octubre, como parte de trabajos de mantenimiento e intervención de las redes eléctricas. Esta suspensión afectará diferentes sectores en la ciudad de Valledupar y el municipio de La Paz, en el departamento de Cesar. El objetivo principal de estas labores es garantizar la seguridad y mejorar la calidad del servicio, según el comunicado oficial emitido por Energua.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, las actividades se desarrollarán en dos circuitos eléctricos, cada uno con horarios y sectores específicos. En el caso de Valledupar, la intervención se llevará a cabo en el circuito Guatapurí 1, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. La zona directamente impactada será la carrera 12 con calle 9, ubicada en el barrio San Joaquín, por lo que los residentes deben estar preparados para el corte temporal durante el lapso informado.

Por su parte, en el municipio de La Paz, el trabajo se concentrará en el circuito Manaure, afectando tanto áreas urbanas como rurales. Aquí, el corte del servicio está previsto desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. En la zona urbana, los barrios que estarán sin electricidad incluyen Centro, 6 de Enero, Fray Joaquín, Las Delicias, Las Flores, 19 de Mayo, Buenos Aires, Luis Camilo Morón, Barrito Colorao, San Martín y Los Manguitos, junto con los sectores entre las carreras 1A y 18, y entre las calles 1 y 11A.

En el área rural, la interrupción comprenderá el corregimiento de Varas Blancas y la carretera central, además de sectores como La Esperanza, Los Cascabeles, Manantial, Turbina-La Curvita, El Chocote, Río Pereira, y La Sierra Nevada. Figuran también barrios y sectores como La Arboleda, La Frondosa, Villa Mónica, Villa Esther, Villa Leonor, Divino Niño, La Violeta (Turbina), La Turbina, La Curvita, La Sonora, Luz Elena, Mi Esmeralda, Santa Rosa, La Providencia y Don Ernesto.

Los puntos aledaños con afectación incluyen el cerro de las antenas, la antena de Movistar en la salida hacia La Jagua del Pilar, el Matadero Municipal, el Acueducto de Varas Blancas, el tanque del acueducto del ramal Villanueva en el kilómetro 3,5, y la estación de servicio El Límite. Energua recomienda a habitantes y comerciantes de estas zonas organizar sus actividades teniendo en cuenta los horarios estipulados para evitar contratiempos.

¿Cuáles son los barrios y sectores de La Paz, Cesar, que tendrán corte de energía el sábado 17 de octubre?

De acuerdo con la información difundida por Energua, los barrios afectados en la zona urbana de La Paz serán Centro, 6 de Enero, Fray Joaquín, Las Delicias, Las Flores, 19 de Mayo, Buenos Aires, Luis Camilo Morón, Barrito Colorao, San Martín y Los Manguitos, así como los sectores comprendidos entre las carreras 1A y 18, entre las calles 1 y 11A. En la zona rural, la interrupción abarcará el corregimiento de Varas Blancas, la carretera central y sectores como La Esperanza, Los Cascabeles, Manantial, Turbina-La Curvita, El Chocote, Río Pereira y La Sierra Nevada, además de otros barrios y puntos periféricos.

¿Por cuánto tiempo estará suspendido el servicio de energía en Valledupar y La Paz, según Energua?

La suspensión del servicio eléctrico se realizará en horarios distintos según el circuito afectado: en Valledupar, la interrupción será desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde en el circuito Guatapurí 1. En La Paz, tanto en la zona urbana como rural, la suspensión del circuito Manaure será de 7:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. Por esto, Energua recomienda tomar precauciones durante la duración de los trabajos para evitar inconvenientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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