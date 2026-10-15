Por: EL PILON SA

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Entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre de 2026, la empresa de energía Energua llevará a cabo labores de mantenimiento y adecuación en sus redes eléctricas, lo que implicará interrupciones programadas del servicio en sectores de los departamentos del Cesar y Magdalena, así como una zona rural de La Jagua del Pilar, en La Guajira. De acuerdo con la información distribuida por la compañía, estos trabajos afectarán tanto a barrios urbanos como a veredas y predios rurales, en horarios establecidos y dependiendo de cada circuito.

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El lunes 19 de octubre se prevén cortes en numerosos sectores. En Valledupar, por ejemplo, el circuito Guatapurí 3 tendrá interrupciones entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, abarcando barrios como Garupal, El Amparo, Iracal, Eneal, Las Flores, La Popa y Villa Concha. También se incluyen áreas específicas como las carreras 19 a 23 y la avenida La Popa. En El Copey, el circuito Salvación 2 estará sin servicio desde las 6:20 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en sectores como Alejandría, Cuatro Esquinas y Santo Domingo. Al mismo tiempo, en La Jagua del Pilar (La Guajira) y Manaure (Cesar), se hará mantenimiento en áreas como El Plan, Cafeteras y San Antonio, en horarios de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, mientras que en Astrea (Cesar) el circuito Cerro Los Santos tendrá labores de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando fincas y vías rurales. En Ariguaní (Magdalena), el circuito Tres Esquinas también será intervenido durante la misma franja horaria, incluyendo varios sectores rurales y fincas.

El martes 20 de octubre, la atención estará centrada en el municipio de Chimichagua (Cesar), donde el circuito Chimichagua tendrá trabajos en la carrera 3 entre calles 8 y 9, de 8:10 de la mañana a 4:10 de la tarde, en el sector Inmaculada. Simultáneamente, en Nueva Granada (Magdalena), el circuito Nueva Granada 1 será intervenido desde las 7:15 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en corregimientos como Los Andes y Pueblito de Los Andes, además de barrios y veredas aledañas, fincas y caseríos rurales, impactando puntos referenciados como la planta de agua de La Gloria y la Escuela Concepción.

Para el miércoles 21 de octubre, las labores continuarán en Astrea, Becerril, Codazzi, Chimichagua y Ariguaní. Entre los sectores incluidos figuran fincas, haciendas y vías rurales, así como barrios del sector Inmaculada y Centro en Chimichagua y áreas rurales de Ariguaní. En todo momento, Energua recomienda a los usuarios estar atentos a las indicaciones y consultar canales oficiales por posibles cambios en la programación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores de Cesar, Magdalena y La Guajira afectados por cortes de energía en octubre de 2026?

De acuerdo con la programación de Energua, los cortes de energía afectan a barrios urbanos, zonas rurales, corregimientos y veredas en municipios como Valledupar, El Copey, Astrea y Chimichagua en Cesar; Ariguaní y Nueva Granada en Magdalena, así como el área rural de La Jagua del Pilar en La Guajira. Especificaciones sobre horarios y sectores se detallan en los informes de la empresa prestadora.

¿Por qué se realizarán interrupciones de energía en estos municipios según Energua?

Según la información de Energua, las interrupciones de energía se dan por la necesidad de efectuar trabajos de mantenimiento y adecuación de las redes eléctricas, buscando optimizar el servicio y la infraestructura. Las suspensiones programadas permiten realizar estas labores en condiciones de seguridad para las cuadrillas y usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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