Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Centenares de docentes de instituciones educativas públicas de Valledupar y otros municipios del Cesar marcharon este miércoles 14 de octubre por las principales calles de la capital del departamento. Esta manifestación, que reunió a educadores de diferentes zonas, se integró a la convocatoria nacional liderada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y fue coordinada localmente por la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar), según lo registrado en los reportes de esa jornada.

Sigue a PULZO en Discover

La concentración dio inicio a las 9 a. m. en la plazoleta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sede administrativa. Desde este lugar, cientos de maestros caminaron portando pancartas y gritando consignas con el fin de exigir cambios significativos en varias áreas. Entre los principales reclamos se destacó la necesidad de mejorar de forma sustancial la atención en salud a la que acceden tanto ellos como sus familias. Los educadores también pidieron salvaguardar sus prestaciones sociales y demandaron que se garanticen mayores recursos para el sector educativo público, especialmente en aspectos como infraestructura, aseo, vigilancia y transporte escolar.

Jorge Luis Rivero Larios, presidente de Aducesar, remarcó que una de las principales inconformidades tiene que ver con la deficiente atención médica en la región. El gremio igualmente mostró su rechazo a proyectos legislativos que, en palabras de sus voceros, "abran paso a la privatización o participación de privados en la educación oficial". En el marco de la movilización, los docentes solicitaron también un aumento al presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), reclamando una cobertura integral para los beneficiarios.

Durante la marcha, los voceros sindicales manifestaron: “Marchamos en defensa de la educación pública y los derechos logrados por los educadores. Requerimos respuestas definitivas ante las demoras en citas médicas y procedimientos en la red prestadora”.

El desarrollo habitual de las clases en los colegios oficiales se vio alterado por la movilización. Aducesar autorizó suspender parcialmente las actividades académicas a partir de las 9:00 a. m., para permitir la participación de los docentes en la marcha. Pese a esto, algunos rectores, de acuerdo con la directiva del Ministerio de Educación, optaron por continuar la jornada en modalidad de media jornada. El sindicato aclaró que las horas no dictadas serán reprogramadas y recuperadas en los próximos días, siguiendo los calendarios institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales exigencias de los docentes durante la marcha en Valledupar y Cesar?

Las demandas principales de los educadores estuvieron centradas en la mejora del modelo de salud del magisterio, el refuerzo de la protección de sus prestaciones sociales y la exigencia de mayores recursos para la infraestructura educativa. También rechazaron la posibilidad de privatización en la educación oficial y solicitaron una mayor financiación para servicios de aseo, vigilancia, transporte escolar y la ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de acuerdo con la información suministrada por Aducesar.

¿Qué impacto tuvo la marcha de docentes en las actividades académicas de los colegios oficiales del Cesar?

La movilización llevó a la suspensión parcial de clases desde las 9:00 a. m., lo que generó incertidumbre acerca de la continuidad académica. Sin embargo, algunos rectores continuaron con las clases en media jornada, conforme a la orientación del Ministerio de Educación. Las horas no impartidas durante la protesta deberán ser reprogramadas y recuperadas en los próximos días por decisión del sindicato y de acuerdo con los calendarios institucionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.