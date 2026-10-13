Por: EL PILON SA

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El departamento del Cesar evidenció avances significativos en el Índice de Trayectoria Educativa, métrica que permite conocer el porcentaje de bachilleres que acceden directamente a la educación superior tras finalizar el colegio, siendo la fuente de esta información un análisis técnico presentado por Arteaga Latam. Entre 2018 y 2025, la proporción de jóvenes cesarenses que transitaron de forma inmediata a estudios universitarios, técnicos o tecnológicos subió de 36,3 a 53,5 de cada 100 bachilleres. Sin embargo, esto también significa que casi la mitad aún enfrenta dificultades para continuar con su formación académica. Muchos de estos jóvenes optan por vincularse al mercado laboral, mientras que una parte desfavorecida pasa a formar parte del grupo denominado Ninis, personas que no estudian ni trabajan luego de culminar el bachillerato.

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El análisis se concentró particularmente en un grupo de municipios conocidos como el corredor minero, conformado por Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico. En este corredor, los resultados muestran un avance importante: el acceso a la educación superior subió 20,8 puntos, pasando de 24,9 a 45,7 de cada 100 graduados de secundaria. Esto evidencia una tendencia positiva hacia la superación de barreras educativas en estos municipios, aunque sigue siendo insuficiente frente al desafío de abrir oportunidades para la mayoría de los jóvenes.

Otro punto positivo es la reducción de la deserción escolar en secundaria en estos cinco municipios, que bajó de 5,1 a 4,3 por cada 100 estudiantes. Entre ellos, Chiriguaná se destacó por registrar el mayor progreso dentro de este grupo, con un aumento de 10,6 puntos en el acceso a educación superior, seguido por El Paso, La Jagua de Ibirico y Becerril, en ese orden.

José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd., destacó la importancia de estos avances, reconociendo tanto la mejoría en los resultados como los retos pendientes en términos de calidad educativa. De acuerdo con los datos revisados, el promedio departamental en la prueba Saber 11 —el examen estatal que mide competencias al finalizar la secundaria— pasó de 246,2 a 256,6 puntos.

En cuanto a la inversión social, Drummond Ltd. reportó al cierre de 2025 la construcción y mejoramiento de 1.252 aulas de clase, beneficiando a más de 72.000 estudiantes. Asimismo, 495 jóvenes recibieron becas y apoyos de sostenimiento, más de 8.500 hijos de empleados accedieron a subsidios educativos, cerca de 4.500 adultos participaron en alfabetización y 40.000 estudiantes se integraron en proyectos de calidad educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué factores influyeron en el aumento de acceso a la educación superior en los municipios del corredor minero de Cesar?

El incremento en el acceso a la educación superior en Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico estuvo ligado a un mejoramiento sostenido en el tránsito inmediato de bachilleres hacia estudios superiores, así como a inversiones en infraestructura educativa y apoyos sociales, según datos de Arteaga Latam y Drummond Ltd. La construcción de aulas, becas y programas de apoyo mostraron un impacto directo en estos resultados positivos.

¿Qué es el Índice de Trayectoria Educativa y por qué es importante en el contexto del Cesar?

El Índice de Trayectoria Educativa se refiere al porcentaje de bachilleres que ingresa a la educación superior inmediatamente después de finalizar su formación secundaria. Es un indicador clave para comprender el acceso de los jóvenes a más oportunidades académicas y laborales. En el caso del Cesar, este índice permite medir los avances y los retos del sistema educativo local en la inclusión y permanencia de los estudiantes en nuevos niveles de formación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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