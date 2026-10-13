Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Un hecho preocupante sacudió el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, cuando un hombre fue víctima de un ataque de abejas africanizadas en plena vía pública. Según la información proporcionada, el incidente se presentó este domingo, aproximadamente a las 5:30 p. m., en una concurrida intersección de la calle 9 con carrera 16. Testimonios recogidos en la zona señalaron que un numeroso enjambre se encontraba desplazándose por el área y, de manera súbita, descendió invadiendo la vía, sorprendiendo a los transeúntes.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de esa emergencia, el hombre, quien se movilizaba en silla de ruedas, no consiguió alejarse a tiempo ni resguardarse, quedando atrapado entre las abejas que lo picaron en repetidas ocasiones. El ataque duró varios minutos, pues su movilidad reducida le impidió buscar ayuda o refugio inmediato. La comunidad reaccionó y dio aviso a las autoridades, lo que permitió la llegada del Cuerpo de Bomberos de Agustín Codazzi. Según la información disponible, los socorristas llevaron a cabo maniobras de rescate para apartar al hombre del enjambre y ponerlo a salvo.

Debido a la gravedad de las picaduras y el delicado estado de salud que presentaba tras el ataque, el hombre fue trasladado a la clínica Sermultisalud. Allí, ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con la información suministrada hasta el momento.

El caso ha generado alerta en las autoridades y organismos de socorro, quienes hicieron un llamado urgente a la comunidad. Se recomendó que, ante la presencia de abejas, panales o enjambres en tránsito, los ciudadanos eviten cualquier interacción o intento de perturbación como lanzar objetos o sustancias, y que reporten de inmediato cualquier avistamiento a las líneas de emergencia. Con esta prevención se busca evitar que situaciones semejantes ocurran nuevamente, especialmente en zonas donde se han detectado abejas en otros sectores del casco urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se debe hacer ante la presencia de abejas africanizadas en zonas urbanas?

Las autoridades y organismos de socorro de Agustín Codazzi enfatizaron que ante cualquier presencia de abejas africanizadas, panales o enjambres en tránsito, lo más seguro es no intervenir ni intentar ahuyentarlas. Se recomienda abstenerse de lanzarles objetos o sustancias para evitar que se tornen agresivas. Es fundamental comunicarse con las líneas de emergencia para que personal especializado se encargue de la situación.

¿Por qué es peligroso intentar acercarse o perturbar un enjambre de abejas?

La interacción o perturbación de enjambres de abejas, especialmente las africanizadas, puede resultar en ataques masivos. Como ocurrió en este caso documentado en Agustín Codazzi, intentar acercarse o incomodar a estos insectos puede desatar una respuesta defensiva y causar múltiples picaduras que ponen en riesgo la vida de cualquier persona, en especial quienes tienen movilidad reducida o dificultades para huir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.