Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue homenajeado este viernes 27 de noviembre con el título honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas, una distinción que le concedió la Universidad Sergio Arboleda, donde previamente se formó como abogado. La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas y funcionarios del Gobierno, reforzando la importancia del acontecimiento para el mandatario y su trayectoria profesional, de acuerdo con la información compartida en el evento.

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Durante su intervención, De la Espriella transmitió un mensaje enfocado en el valor del estudio y el aprendizaje continuo, incluso cuando se asumen roles de relevancia pública. El mandatario expresó su gratitud a la universidad por el reconocimiento y afirmó que este honor representa una motivación adicional para fortalecer sus conocimientos, a pesar de los retos que implica ejercer como presidente de la República en tiempos complejos para el país. Según sus palabras, el honor que le concede su alma mater lo anima a persistir en su formación intelectual sin olvidar la magnitud de las responsabilidades estatales que hoy enfrenta.

El presidente remarcó la importancia de que los funcionarios públicos no abandonen jamás el interés por el saber; solicitó a los miembros de su equipo de Gobierno que mantengan el hábito de estudiar y conservar la curiosidad intelectual. Destacó que ejercer una profesión no debe convertirse en una justificación para dejar de aprender, y menos aún quienes están al servicio del Estado. Esta invitación a cultivar el conocimiento se acompañó de un llamado a formular preguntas y sostener una postura autocrítica ante los desafíos diarios del poder.

En otro segmento de su discurso, el mandatario reflexionó sobre la necesidad de diferenciar las convicciones legítimas —que pueden ser defendidas siempre mediante argumentos— de la obstinación, la cual, según dijo, comienza cuando dejamos de escuchar razones ajenas. Para De la Espriella, resulta fundamental defender las propias ideas con sustento, pero también mostrarse receptivo ante las posturas distintas, especialmente en un escenario donde se gobierna para una nación plural.

Al cierre de su intervención, De la Espriella confesó que, cuanto más estudia, más consciente es de la amplitud del conocimiento por adquirir, reiterando su agradecimiento a la Universidad Sergio Arboleda por la distinción. Toda la información del acto y del discurso fue difundida durante la misma ceremonia, sin añadir datos de otros medios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Universidad Sergio Arboleda otorgó el título honoris causa a Abelardo de la Espriella?

La Universidad Sergio Arboleda concedió el título honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas a Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia y egresado de esta institución, en reconocimiento a su trayectoria y al impacto de su ejercicio profesional, según se comunicó en la ceremonia en la que se hizo entrega de la distinción.

¿Qué reflexiones hizo Abelardo de la Espriella sobre la importancia del aprendizaje en el ejercicio del poder?

Durante su intervención, el presidente De la Espriella subrayó la importancia de seguir estudiando aún cuando se ejerce el poder, argumentando que el aprendizaje continuo es fundamental, sobre todo en funciones públicas. También enfatizó que existe una diferencia entre defender con argumentos las convicciones y caer en la obstinación, destacando la relevancia de escuchar otras posturas y mantener la apertura intelectual.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.