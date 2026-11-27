Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La mora es una fruta apreciada en la cocina colombiana por su particular balance de sabores dulces y ácidos, así como por su versatilidad en recetas que van desde jugos y mermeladas hasta postres variados. Pero más allá de adquirirla en mercados o supermercados, existe la posibilidad de cultivarla en casa, siempre que usted cuente con el espacio y las condiciones correctas, lo que permite disfrutar de frutos frescos y de calidad en su hogar.

Sigue a PULZO en Discover

En Colombia, la mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.), perteneciente a la familia de las rosas (Rosaceae), es la variedad que predomina. Oriunda de zonas tropicales de altura, su crecimiento se ve favorecido en climas fríos moderados. Se trata de una planta arbustiva de tallos largos y espinosos, de forma rastrera o semierguida, que necesita estructuras de soporte debido a su extensión y peso, así como para facilitar la recolección.

Sobre su propagación, Agrosavia recomienda emplear plántulas obtenidas por esquejes o acodos, métodos que permiten conservar características de la planta madre y generan plantas más uniformes que las cultivadas desde semilla. Debe seleccionar siempre plantas madre sanas, escoger un lugar con abundante luz solar y agua para el riego, y asegurarse de que el suelo sea suelto y rico en materia orgánica, con buen drenaje. La humedad es fundamental, pero el exceso puede ser perjudicial, contribuyendo a problemas radiculares y enfermedades.

La distancia de siembra recomendada es entre 1,5 y 3 metros, según la variedad y el sistema utilizado, lo cual permite a las plantas desarrollarse de manera adecuada y facilita las labores de mantenimiento. Prepare hoyos de aproximadamente 40 centímetros, mezcle la tierra con materia orgánica, coloque la plántula y cubra las raíces suavemente antes de regar.

El uso de tutores o espalderas es clave: estas estructuras ayudan a mantener los tallos y frutos lejos del suelo, mejoran la ventilación y simplifican tareas como la poda y la cosecha. Recuerde que la cosecha requiere atención, pues los frutos no maduran al tiempo y deben recolectarse cada dos o tres días cuando alcancen una tonalidad vinotinto o roja intensa, ya que no continúan madurando tras ser recogidos.

¿Cómo sembrar mora desde semillas y cuáles son sus retos?

Para sembrar mora desde semillas, primero separa las semillas de frutos maduros, límpielas y déjelas secar. Puede usar un semillero con sustrato de buen drenaje y distribuir las semillas sobre la superficie, cubriéndolas con una capa fina de sustrato. El proceso puede tomar tiempo, ya que las semillas suelen presentar latencia, retrasando la germinación, y no todas brotan al mismo tiempo. Transplante cuando las plántulas tengan varias hojas y sean manipulables.

¿Cuánto tarda la mora en producir frutos después de sembrar?

Luego del trasplante, la planta de mora generalmente produce sus primeros frutos entre ocho y doce meses, dependiendo del manejo y método de propagación. Desde la aparición de las flores, la maduración de los frutos puede tomar entre dos y tres meses. Se recomienda una cosecha frecuente, cuidando los frutos para evitar daños, ya que la mora se deteriora con facilidad y no sigue madurando fuera de la planta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z