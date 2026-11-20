Hay días en los que cocinar es un plan para compartir con amigos o familiares, y otros en los que simplemente queremos preparar algo rico sin complicarnos demasiado en la cocina. Para quienes disfrutan experimentar con recetas, tener los utensilios adecuados puede hacer la diferencia. Por eso, durante Black Friday en Amazon hay dos productos que llaman la atención: una estufa portátil para cocinar al aire libre y una máquina que permite preparar pan en casa, con funciones que simplifican buena parte del proceso. Sigue a PULZO en Discover

1. Estufa portátil Coleman de tres quemadores

Ver en Amazon la Estufa portátil Coleman Si es de las personas que aprovechan cualquier salida para cocinar, hacer un asado o compartir una comida con amigos y familiares, una estufa portátil puede convertirse en una buena aliada. Esta opción de Coleman cuenta con tres quemadores ajustables, lo que permite preparar diferentes alimentos al mismo tiempo.

La estufa funciona con propano, tiene encendido InstaStart mediante botón y paneles laterales que ayudan a proteger las llamas del viento. Además, ofrece un espacio para cocinar que permite acomodar varias ollas o sartenes, por lo que resulta práctica para planes al aire libre, como camping o reuniones.

Ver producto en Amazon

Ver en Amazon la Estufa portátil Coleman

2. Máquina para hacer pan Cuisinart

Máquina para hacer pan Cuisinart

Para quienes disfrutan el pan recién hecho, pero no quieren estar pendientes de cada etapa de su preparación, esta máquina de Cuisinart puede ser una alternativa interesante para tener en la cocina.

El equipo permite preparar pan desde casa, mezclando, amasando y horneando los ingredientes mediante programas automáticos. Cuenta con 16 opciones de preparación, tres tamaños de pan de hasta dos libras y la posibilidad de elegir entre tres niveles de tostado de la corteza.

También incorpora un dispensador automático de ingredientes adicionales, como frutas o nueces, y un sistema de convección que ayuda a distribuir el aire durante el horneado para conseguir una corteza con mejor color y textura.

Entre sus funciones también está la preparación de mermeladas, por lo que no se limita exclusivamente a hacer pan tradicional.

16 programas de preparación.

Tres tamaños de pan, hasta 2 libras.

Tres niveles de color de corteza.

Dispensador automático de ingredientes.

Función de convección.

Función para preparar mermeladas.

Ver Máquina para hacer pan Cuisinart

¿Cuál puede ser una buena compra en Black Friday?

Los dos productos están pensados para necesidades distintas. La estufa Coleman puede ser una alternativa para quienes disfrutan cocinar fuera de casa, viajar, acampar o tener una solución portátil para preparar comidas.

Por su parte, la máquina de Cuisinart está pensada para quienes quieren experimentar con preparaciones caseras, tener pan recién hecho y ahorrar tiempo en algunas etapas de la cocina.

Las ofertas de Black Friday pueden ser una buena oportunidad para encontrar estos productos a un precio más conveniente, especialmente si se trata de artículos que ya estaban en la lista de compras para el hogar.

* Pulzo.com se escribe con Z