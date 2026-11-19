La propuesta de vivienda sin cuota inicial, radicada ante el Congreso de la República, busca facilitar que los colombianos de menores ingresos puedan comprar casa propia sin tener que reunir previamente el dinero para la cuota inicial.

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La iniciativa está dirigida a familias que ganan hasta dos salarios mínimos, aproximadamente $3,5 millones, y contempla subsidios, créditos de largo plazo y coberturas a las tasas de interés para adquirir Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

El proyecto responde a una realidad en la que cerca de 7,7 millones de hogares colombianos viven en arriendo y siete de cada diez familias que no tienen vivienda propia reciben menos de dos salarios mínimos, lo que dificulta ahorrar mientras pagan alquiler.

Constructoras como Amarilo y Bolívar respaldan la iniciativa, pues consideran que eliminar esta barrera permitiría ampliar el acceso a vivienda.

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Sin embargo, también plantean la importancia de fomentar hábitos de ahorro y mantener algún aporte de las familias.

El principal reparo está en el riesgo de financiar el 100 % del inmueble. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, advirtió que esta modalidad podría incentivar el incumplimiento de los créditos y recordó que en otros países ha contribuido a generar crisis inmobiliarias.

Por eso, bancos y constructoras consideran fundamental que el Gobierno respalde la operación mediante garantías que reduzcan el riesgo crediticio y aseguren la sostenibilidad del modelo.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.